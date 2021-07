Chiama o scrivi in redazione

Arnaldo Fortini – La città nuova, 25 luglio visita guidata gratuita

C’è tempo fino a giovedì 22 luglio per prenotare la partecipazione alla visita guidata gratuita organizzata da Marco Cosimetti, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, che si terrà domenica 25 luglio, alle ore 18, dal titolo “Arnaldo Fortini – La città nuova”.

Cosimetti ha voluto offrire alla città un evento culturale, una visita guidata nel corso della quale saranno illustrati i monumenti e gli interventi sugli edifici realizzati nel corso dell’amministrazione di Arnaldo Fortini. Con il supporto di due guide qualificate del nostro territorio, sarà possibile conoscere tutte le iniziative che hanno portato Assisi alla ribalta internazionale. La visita guidata sarà gratuita (fino ad esaurimento posti) per tutti coloro che vorranno partecipare. Il ritrovo è previsto alle ore 18 in piazza Matteotti e al termine della visita – della durata stimata in un’ora e mezzo – ci sarà un piccolo momento conviviale.

Nella locandina tutti i dettagli e i contatti per comunicare la propria adesione: