Campetto Via Aldo Moro rimane chiuso, Assisi non è comune per giovani

A Santa Maria degli Angeli, al centro del grande complesso residenziale tagliato a metà da Via Ermini, i giovani guardano con stupore e rabbia i lucchetti, installati dall’amministrazione comunale nel periodo del lockdown, che impediscono l’accesso al campetto da gioco e che da allora non sono più stati tolti. E così, i ragazzi del quartiere, esasperati dopo mesi di privazioni nei quali hanno dovuto rinunciare a tutto, vorrebbero riappropriarsi almeno di questi spazi all’aperto, per stare insieme, fare sport e recuperare quel benessere psicofisico di cui hanno tanto bisogno.

Speriamo che ci siano valide scuse e che ciò non sia dovuto semplicemente a ragioni economiche.

Ogni giorno vengono sbandierate cifre iperboliche per interventi fatti – e spesso per progetti virtuali – da centinaia di migliaia di euro, che chissà chi pagherà – ma non si trovano pochi spiccioli per la manutenzione del campetto. Se vi fossero dei lavori da fare, quando si pensava di mettere mano, dato che siamo ormai ad agosto?

La “continuità” invocata nei manifesti elettorali della lista Assisi Domani è questa?

Beh, allora proprio perché “la responsabilità” è anche nostra, come suggerisce la propaganda del Sindaco, con estrema fermezza e con grande sincerità diciamo “NO”. Non è questa l’Amministrazione che vogliamo, quindi, l’unico modo per “migliorare ancora” è cambiare la squadra al governo di Assisi.

Fratelli d’Italia – Sezione di Assisi