Elezioni 2021, i candidati delle 4 liste della coalizione per Marco Cosimetti

Sono 4 le liste che compongono la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Cosimetti. Sono 64 i candidati. “Questa è la squadra del centrodestra: 64 donne e uomini che si sono messi a disposizione della collettività per candidarsi ad amministrare la città per i prossimi cinque anni. Una squadra unita, coesa, che lavora insieme ormai da mesi e che ringrazio per questo lungo e importante percorso fatto di lavoro, studio, condivisione di idee e progetti per il futuro della città. Anche per tutto questo siamo stati i primi a presentare le liste, ieri mattina. La mia lista, in particolare, è composta da un mix variegato di figure giovani e meno giovani, persone alla prima esperienza politica e altre più esperte. Un insieme di innovazione ed esperienza che sarà un valore aggiunto per la città. Come dice un noto proverbio: “Il giovane cammina più veloce dell’anziano ma l’anziano conosce la strada”. Il nostro percorso ora entra nella sua fase decisiva e continuerà, come sempre fatto finora, alla luce del sole, tra la gente, portando avanti la nostra visione di ciò che Assisi dovrà essere nel prossimo quinquennio e anche oltre. E’ questa la nostra sfida più grande: amministrare programmando il futuro e non limitarsi a gestire l’ordinario, creando invece le condizioni più adeguate per la ripresa economica, il rilancio del turismo, l’innalzamento del livello e della qualità dei servizi, la riduzione dei reati e la valorizzazione del nostro ricchissimo patrimonio storico, culturale e ambientale”. E’ quanto dichiara il candidato a sindaco Marco Cosimetti

LISTA COSIMETTI SINDACO

Cannelli Lucio

Caputo Erika

Cavallucci Giancarlo

Comparozzi Chiara

Dazzini Maurizio

Fioroni Emidio Ignazio

Frapiccini Davide

Gasparri Valerio

Gasparrini Federica

Grandis Valeria

Menichelli Laura

Paciotti Marisa

Paolillo Ignazio

Scarponi Gianni

Tifi Laura

Tracchegiani Aldo

FRATELLI D’ITALIA

Apostolico Stefano

Bramini Michela

Calzolari Federica

Daiani Daniele

Elisei Daniela

Falcinelli Antonio

Giacchetta Dalila Daniela Diana

Iacono Claudio

Leonelli Michele

Martellini Daniele

Monacchia Marco

Paggi Benedetta

Pizziconi Massimo

Rossi Erika

Rubeca Gioia

Schippa Luisella

LEGA

Almaviva Walter

Bianconi Loredana

Bisogni Massimo

Cannelli Vanessa

Ceccarelli Fosco

Falce Roberto

Fortini Anna Maria

Fortini Mauro

Mencarelli Alessandro Luigi

Mignani Francesco

Pasqualoni Simone

Pastorelli Jacopo

Ravizzoni Loris

Sensi Giovanna

Siena Elisa

Venturini Elisa

FORZA ITALIA

Silvia Bartocci Fontana

Luigi Bastianini

Alessio Bazzoffia

Ivano Bocchini

Marco Carloni

Erminia Casadei

Mirko Casagrande Proietti

Laura Cristofani

Mariateresa Di Muro

Laura Gentili

Gianfranco Mannoia

Manuel Masci

Roberto Passeri

Beatrice Rossi

Sabrina Zanin

Virgilio Varrone