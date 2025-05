Cicogna: “Rispetto l’esito, sarò in opposizione costruttiva” [Video]

Cicogna: “Rispetto l’esito, sarò in opposizione costruttiva”

Dopo la sconfitta elettorale, Eolo Cicogna ha rivolto pubblicamente i propri complimenti a Valter Stoppini, nuovo sindaco di Assisi, sottolineando il rispetto per la volontà popolare e annunciando la propria intenzione di restare in consiglio comunale per un’opposizione che definisce “costruttiva”.

Cicogna ha dichiarato di essersi candidato per offrire una prospettiva di cambiamento rispetto all’amministrazione uscente. L’elettorato ha invece premiato la linea della continuità, confermando la fiducia al progetto politico sostenuto dal centrosinistra e guidato da Stoppini, già sindaco facente funzione.

Il candidato del centrodestra ha ringraziato i sostenitori per quella che ha definito una “bellissima esperienza”, rimarcando come l’esito del voto rappresenti la scelta sovrana dei cittadini, che va riconosciuta e rispettata. In un successivo commento, ha fatto riferimento alla volontà dell’amministrazione entrante di proseguire con l’impostazione avviata negli ultimi otto anni sotto la guida dell’ex sindaca Stefania Proietti.

Cicogna ha inoltre criticato alcune delle politiche economiche della giunta uscente, facendo cenno alle difficoltà affrontate dalla popolazione, ma ha ribadito di augurare “il meglio” al nuovo sindaco per il futuro di Assisi. Il suo impegno, ha sottolineato, proseguirà tra i banchi dell’opposizione con l’obiettivo di tutelare gli interessi della comunità, offrendo un confronto basato sul merito delle proposte e non sulla contrapposizione pregiudiziale.

Candidato sostenuto dalle forze di centrodestra – tra cui Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la lista Assisi al Centro – Cicogna ha chiuso la campagna elettorale puntando su temi legati alla gestione delle risorse comunali e alla trasparenza amministrativa, proponendosi come alternativa all’attuale assetto politico della città.

Con la sua presenza in consiglio, si apre una nuova fase della politica locale in cui la dialettica tra maggioranza e opposizione si preannuncia centrale per i prossimi appuntamenti amministrativi, tra cui il Giubileo 2025, le celebrazioni per San Francesco e la canonizzazione di Carlo Acutis.

Forza Italia: “Ad Amelia, festeggiamo una bellissima vittoria frutto anche della buona amministrazione di Laura Pernazza. I migliori auguri di buon lavoro e i più sentiti complimenti al nuovo Sindaco Avio Proietti Scorsoni, con lui ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile questo risultato, un ringraziamento particolare alla segreteria comunale di Forza Italia e ai nostri candidati. Ad Assisi è stata una contesa combattuta, come dimostra lo scarto e i diversi risultati di sezione in sezione. Purtroppo il dato complessivo non premia il nostro lavoro. Resta comunque l’orgoglio di aver sostenuto una persona perbene e competente come Eolo Cicogna che ha avuto, tra l’altro, il merito di riunire tutto il Centrodestra dopo anni di divisioni e aprendo anche a una rilevante componente civica. Siamo certi che continuerà ad impegnarsi con la stessa dedizione per la sua Comunità. Un ringraziamento sentito a tutti i candidati di Forza Italia che si sono messi in gioco e si sono spesi oltre le loro forze e con loro un ringraziamento alla Segreteria comunale, certamente da loro ripartiamo per la costruzione di un nuovo progetto per Assisi”.