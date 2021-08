Elezioni amministrative, parità di accesso ai mezzi di informazione

A seguito dei decreti prefettizi con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale dei Comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra e Spoleto (Provincia di Perugia); Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli e Parrano (Provincia di Terni), operazioni di voto che si terranno il 3 e 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, è in vigore quanto stabilito dall’articolo 9 della legge ’28/2000′ (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” – cd “par condicio”). Fino al termine delle tornate elettorali, l’attività d’informazione dell’agenzia “Acs” e del notiziario televisivo “TeleCru” riguarderà pertanto solo le comunicazioni indispensabili per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea legislativa ed avverrà in forma impersonale.