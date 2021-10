Chiama o scrivi in redazione

Forza Italia progetto Assisi deve ripartire da chi si è adoperato per il cambiamento

ual è il cambiamento? Dopo un esame attento delle ultime elezioni si evince come la nostra lista, Assisi insieme, Assisi Domani e Assisi civica con un totale di circa 6.000 voti siano state i contenitoriin queste ultime elezioni. E chiaro agli occhi di tutti che il tessuto del nostro Comune ha cambiato pelle non più classificabile nel classico centro destra, trasformatasi invece in un contenitore territoriale e moderato con i voti espressi attraverso queste liste.

di Luigi Bastianini

Forza Italia Progetto Assisi

Dovranno avere lo sguardo verso questa compagine

Le nuovi classi dirigenti future dovranno avere lo sguardo verso questa compagine. E chiaro che l’ elettorato si divide in due tra i classici partiti e questi contenitori politici sempre più centrali nella politica locale e nazionale. Per questo dato, Forza Italia progetto Assisi deve cambiare pelle capendo che da questi risultati elettorali i cittadini ce lo stanno chiedendo a gran voce!!

Questa richiesta non è più rinviabile

Questa richiesta non è più rinviabile, chi dovesse rimanere sordo a queste risposte be’ metterebbe fine al nostro progetto. Questa non è una critica interna verso qualcuno ma una richiesta da parte mia e di chi mi ha supportato guardando avanti. Voglio congratularmi con i vincitori e soprattutto con Stefania Proietti per il risultato ottenuto.

Chi vince ha sempre ragione. Auguro a tutti i nuovi Consiglieri ed alla nuova Giunta un buon lavoro per il bene di Assisi.