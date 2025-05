Il Patto Civico di Assisi sostiene Stoppini sindaco

Assisi Domani e Assisi Civica corrono unite il 25-26 maggio

Il Patto Civico di Assisi ha ufficializzato la propria partecipazione alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio con il sostegno al candidato sindaco Valter Stoppini. La presentazione ufficiale si è tenuta presso il Grand Hotel, dove i rappresentanti delle due liste, Assisi Domani e Assisi Civica, hanno illustrato le ragioni e gli obiettivi della propria discesa in campo.

La coalizione si definisce moderata, riformista e orientata al centro, ponendo l’accento su valori come il rispetto della persona, la tutela dell’ambiente, la promozione della pace e l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.

Il Patto Civico si presenta all’appuntamento elettorale con un’identità consolidata, ereditata dall’amministrazione guidata dalla sindaca Stefania Proietti. Otto anni di governo durante i quali la città, secondo i promotori della coalizione, ha vissuto una fase di rilancio su più fronti, a partire dall’economia e dal turismo fino alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali.

Tra i risultati rivendicati figurano l’incremento dell’attrattività turistica, il potenziamento della progettualità ambientale e la valorizzazione estetica dei centri storici, attraverso un piano di arredo urbano che ha rinnovato il volto delle aree più significative del territorio. Le opere pubbliche realizzate e quelle già pianificate vengono considerate tasselli di un progetto amministrativo che ora la coalizione intende proseguire, nella prospettiva di continuità rappresentata dalla candidatura di Stoppini.

La scelta del candidato, già coinvolto nell’esperienza amministrativa precedente, mira a rafforzare un percorso che si vuole lineare e coerente con quanto finora realizzato. Le due liste, Assisi Domani e Assisi Civica, esprimono in modo compatto la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, con un approccio pragmatico e inclusivo.

I promotori della coalizione sottolineano il profilo civico della proposta politica, in cui si intende superare le tradizionali divisioni ideologiche per concentrarsi su priorità concrete, condivise con la cittadinanza. L’impegno per il bene comune viene indicato come l’unico riferimento guida per l’azione amministrativa.

L’esperienza maturata nei due precedenti mandati viene considerata un patrimonio utile per affrontare con competenza le sfide future. A tale proposito, la coalizione evidenzia l’importanza della programmazione e della capacità gestionale come strumenti fondamentali per garantire risposte efficaci alle esigenze del territorio.

L’attenzione alla sostenibilità, alla giustizia sociale e alla partecipazione attiva dei cittadini rimane al centro del programma che verrà proposto nei prossimi giorni alla città. In questo contesto, si inserisce la volontà di dare ascolto alle diverse componenti della società civile, mantenendo un dialogo aperto con associazioni, imprese, giovani e anziani.

La coalizione fa appello a una visione condivisa di Assisi come città della pace e dell’accoglienza, capace di coniugare le sue profonde radici spirituali con una gestione moderna e dinamica del territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare quanto di positivo è stato costruito negli ultimi anni e di proseguire nel solco di una politica che, nelle intenzioni del Patto Civico, intende coniugare efficacia amministrativa e sensibilità sociale.

La candidatura di Valter Stoppini, già attivo all’interno della maggioranza uscente, è stata accolta come espressione della continuità e dell’affidabilità, in grado di raccogliere l’eredità di un ciclo amministrativo che ha puntato sulla concretezza e sull’innovazione.

Il Patto Civico si presenta così come una forza inclusiva e strutturata, con una rete di persone motivate e competenti. La composizione delle liste, in fase di definizione, punta a garantire rappresentanza, pluralismo e radicamento sul territorio.

Il percorso elettorale è stato avviato con l’obiettivo di offrire agli elettori un’alternativa fondata su contenuti, esperienze e visione del futuro. La campagna punterà su incontri diretti, dialogo nei quartieri e coinvolgimento delle comunità, per condividere proposte e priorità.

Con l’annuncio della candidatura e la presentazione delle due liste, si apre ufficialmente la fase elettorale per il Patto Civico di Assisi, che si appresta ad affrontare una sfida politica importante nella cornice di un voto amministrativo decisivo per il futuro della città.