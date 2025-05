In trecento alla cena di autofinanziamento per Stoppini

Sostenitori e big della politica riuniti a Rivotorto

In trecento alla cena – Circa trecento persone hanno partecipato alla cena di autofinanziamento organizzata dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco di Assisi, Valter Stoppini. L’evento si è svolto ieri sera all’interno dell’Hotel Villa Verde, a Rivotorto di Assisi, ed è stato caratterizzato da un’ampia presenza di rappresentanti istituzionali e sostenitori, in un clima di compatta adesione al progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative.

La sala ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse e il coinvolgimento della cittadinanza. Accanto ai candidati e ai promotori della coalizione, hanno preso parte all’iniziativa anche diverse figure di rilievo del panorama politico umbro. Tra queste, la parlamentare Emma Pavanelli, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Nel corso della serata, Stoppini ha ringraziato i presenti, definendo la loro partecipazione una vittoria morale e un segnale concreto di vicinanza. Ha quindi ripercorso i temi principali della sua proposta amministrativa, soffermandosi sull’importanza della coesione sociale, della responsabilità condivisa e della continuità con l’azione di governo portata avanti fino a oggi. Ha parlato di ascolto, lavoro collettivo e difesa del bene comune come cardini della sua visione di amministrazione locale.

Rivolgendosi direttamente ai candidati più giovani della coalizione, Stoppini ha pronunciato parole di incoraggiamento, sottolineando il valore della dedizione e della condivisione. Il messaggio è apparso come un invito alla partecipazione attiva e consapevole alla vita pubblica, nella prospettiva di un rinnovamento fondato sull’impegno e sull’altruismo.

Durante l’incontro, Emma Pavanelli ha evidenziato il contesto particolare in cui si inserisce la sfida elettorale di Assisi, facendo riferimento alle opportunità derivanti dagli eventi giubilari e dalle celebrazioni francescane. Ha posto l’accento sul ruolo strategico della città come centro culturale e spirituale, elogiando l’operato dell’amministrazione uscente per aver saputo coniugare tutela del territorio e valorizzazione delle sue potenzialità.

Anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha preso la parola, lodando il percorso compiuto dal gruppo che sostiene Stoppini. Ha parlato di unità politica e capacità di resilienza, con un chiaro riferimento alle difficoltà affrontate negli ultimi anni: dalle emergenze sanitarie ed economiche alle conseguenze del sisma. Proietti ha attribuito alla coalizione di centrosinistra il merito di aver invertito la rotta politica della città, attraverso un’azione amministrativa partecipata e capace di attivare nuove energie sociali.

La serata si è svolta in un clima conviviale ma anche segnato dalla consapevolezza dell’impegno che attende i partecipanti nelle prossime settimane. La cena, infatti, non ha rappresentato solo un momento di raccolta fondi, ma un’occasione per riaffermare il sostegno al progetto politico in atto e per consolidare il rapporto tra il candidato e la sua base elettorale.

Il programma della campagna elettorale di Valter Stoppini proseguirà con nuovi appuntamenti pubblici. Domenica 11 maggio, il candidato sarà a Tordibetto alle ore 10:30 in occasione della Festa della Mamma. Lo stesso giorno, alle 13, parteciperà a un incontro presso il resort Valle di Assisi con Stefano Bonaccini, figura di spicco del Partito Democratico.

L’iniziativa di Rivotorto ha segnato un passaggio significativo nella corsa elettorale, consolidando il sostegno intorno alla candidatura di Stoppini. La composizione della platea, che ha visto fianco a fianco esponenti delle istituzioni, rappresentanti della società civile e semplici cittadini, ha evidenziato la trasversalità del consenso raccolto.

Nel complesso, la serata si è svolta all’insegna della partecipazione e dell’impegno. L’elevata affluenza e il clima di unità interna alla coalizione rappresentano, per il candidato sindaco e per il suo gruppo, un incoraggiamento a proseguire nel percorso tracciato, nella convinzione che la campagna elettorale potrà essere un momento di confronto aperto e costruttivo con l’intera cittadinanza.