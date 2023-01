Interventi tardivi per far fronte alle criticità delle abbondanti nevicate

Interventi tardivi – “Assisi, interventi tardivi per far fronte alle criticità legate alle abbondanti nevicate di questa mattina”. Così i consiglieri comunali della Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli: “A fronte di un territorio così vasto per quasi due terzi collinare e montano – proseguono – l’amministrazione comunale e il sindaco Proietti devono dare spiegazioni convincenti non solo sui ritardi dell’operatività dei mezzi spargisale e spazzaneve, ma soprattutto sul piano della prevenzione. L’allerta meteo di oggi era stata da tempo annunciata e il sindaco avrebbe dovuto prevedere la chiusura delle scuole, la messa in allerta dei mezzi di soccorso che sarebbero dovuti essere pronti fin dalla sera prima e la presenza dei sacchetti di sale nei punti nevralgici della viabilità. In un passato non tanto remoto, nelle frazioni e nelle vie con maggiore pericolosità, i sacchetti di sale erano posti vicino alle abitazioni. Lo scopo era quello di sensibilizzare gli stessi cittadini per provvedere allo spargimento.

Riguardo ai numerosi rami che hanno ceduto per l’eccessivo carico di neve, ricordiamo che la scorsa primavera chiedemmo all’amministrazione di intervenire per la potatura degli alberi, in particolare quelli della circonvallazione e di viale Umberto primo. Nessuno ci ha ascoltato. Il risultato attuale é che numerosi rami hanno ceduto, procurando danni ad auto e recinzioni e che per pura fortuna non hanno causato problemi alle persone. A fronte di una grande solerzia di dipendenti comunali, forze di polizia e vigili del fuoco, sanitari, abbiamo constatato ancora una volta – dicono i consiglieri leghisti – come l’amministrazione sia risultata impreparata a prevenire ed affrontare le emergenze necessarie e a mettere in sicurezza le persone. Ennesima dimostrazione dell’immobilismo della Proietti nel duplice ruolo e responsabilità, di Sindaco e Presidente della Provincia”.–