Marylena Massini lascia il centrosinistra e passa al centrodestra

La consigliera comunale di Assisi aderisce alla lista civica che sostiene Eolo Cicogna

Marylena Massini – Cambio di rotta politica nel Consiglio comunale di Assisi, dove la consigliera Marylena Massini, eletta nel 2021 con la lista civica Assisi Domani, ha annunciato il proprio passaggio all’area del centrodestra. La comunicazione ufficiale arriva a poco più di un mese dalle elezioni comunali previste per il 25 e 26 maggio 2025.

Massini era entrata in consiglio dopo le consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021, come espressione della lista civica guidata allora dalla sindaca Stefania Proietti, attuale presidente della Regione Umbria. La sua candidatura era nata su impulso diretto della Proietti, che aveva riconosciuto in lei una figura con un forte radicamento nel sociale. In quegli anni, infatti, Massini si era distinta per l’impegno costante a favore della comunità, in particolare nei settori del volontariato e del supporto alle fragilità.

In una nota pubblica, la consigliera ha dichiarato che la sua iniziale adesione alla lista Assisi Domani non fu frutto di una militanza politica, bensì di una motivazione personale e civica. “Accettai quella proposta con il cuore – ha spiegato – spinta dal desiderio sincero di servire la città e mettere a disposizione le mie competenze”.

Dopo tre anni di lavoro amministrativo, però, Marylena Massini ha maturato la convinzione che ogni impegno istituzionale richieda, inevitabilmente, anche una chiara collocazione politica. Da qui la decisione di orientarsi verso un’area che sente più vicina ai propri valori di riferimento: “Pur rimanendo civica, ho scelto di collocarmi nell’area che più rappresenta la mia visione cristiana della società – ha dichiarato – una visione che mette al centro la persona e la tutela della vita in ogni sua forma e fragilità”.

Il passaggio al centrodestra coincide anche con l’adesione alla nuova lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Eolo Cicogna, espressione della coalizione alternativa all’attuale maggioranza. La consigliera ha elogiato Cicogna per il suo stile sobrio e trasparente: “In lui ho riconosciuto qualità fondamentali per guidare una città come Assisi – ha affermato – tra cui umiltà, coesione, valorizzazione delle persone e capacità di costruire un clima sereno e costruttivo”.

Massini ha sottolineato che la sua permanenza nel gruppo Assisi Domani fino ad oggi è stata dettata da senso di rispetto verso gli elettori che nel 2021 le avevano accordato fiducia. Ma ora, con lo stesso spirito di coerenza e responsabilità, annuncia ufficialmente la sua uscita dal gruppo per entrare nella compagine che affianca Cicogna nella corsa per il governo della città.

La decisione di Marylena Massini rappresenta un segnale politico importante in vista del voto di fine maggio, dove le dinamiche interne al Consiglio comunale e i movimenti tra le liste potrebbero giocare un ruolo decisivo nella definizione dei nuovi equilibri politici. La lista civica a supporto di Eolo Cicogna acquisisce così una figura con esperienza amministrativa e un profilo civico riconosciuto, soprattutto per l’attenzione ai temi del sociale.

Sarà interessante osservare l’impatto di questa scelta sul fronte elettorale, in un contesto dove i confini tra civismo e appartenenza partitica si fanno sempre più sfumati, ma non meno significativi. La campagna elettorale a Assisi entra dunque nel vivo, con una nuova alleanza che punta a costruire un’alternativa al governo uscente.