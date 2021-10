Oltre un terzo le donne elette in Consiglio comunale tutte del centrosinistra

Oltre un terzo le donne elette in Consiglio comunale, sono tutte del centrosinistra

Sei donne nel nuovo consiglio comunale di Assisi, compreso il sindaco Stefania Proietti. L’assemblea municipale che porterà la Città al 2026 si è tinta di rosa, oltre un terzo dei componenti è di sesso femminile. Sei su 16, anzi 17 comprendendo sempre il primo cittadino.

Un successo che ha premiato le donne che tanto merito e spazio hanno avuto in una squadra che al primo turno si è aggiudicata la vittoria alle recenti elezioni amministrative; infatti le donne elette consigliere comunale sono appartenenti tutte alla coalizione centrosinistra a trazione civica.

In merito a tale presenza il sindaco Stefania Proietti ha così commentato: “Questo risultato mi fa enormemente piacere perché dimostra come noi donne siamo in grado, nonostante le difficoltà e i carichi familiari, di farci sentire e guadagnare la fiducia degli elettori. I proclami servono a poco se non sono accompagnati da esempi e disponibilità ad assumersi impegni e responsabilità, se le donne non hanno coraggio di scendere nell’agone politico e interessarsi della cosa pubblica, di lavorare con spirito di servizio per gli interessi della nostra comunità”.

“Ad Assisi siamo riusciti a essere un modello anche in questo, oltre che a imporre una presenza civica che ha oltrepassato il 27 per cento dei consensi. Continueremo a fare largo alle donne che vogliono mettersi a disposizione dei nostri cittadini”.