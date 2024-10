Pastorelli risponde agli attacchi di Proietti: “Basta bugie elettorali”

In piena campagna elettorale, il consigliere regionale Stefano Pastorelli ha risposto con fermezza alle critiche di Stefania Proietti, accusandola di diffondere informazioni false e di aver superato i limiti della correttezza politica. Pastorelli ha sottolineato come la competizione elettorale stia degenerando e come le bugie stiano diventando lo strumento principale di chi si trova in difficoltà nei sondaggi.

Uno degli episodi più controversi riguarda l’accusa di Proietti secondo cui la giunta Tesei avrebbe sottratto fondi destinati alla sanità per utilizzarli in altri ambiti. Pastorelli ha definito tali affermazioni infondate, affermando che la Corte dei Conti ha regolarmente parificato il rendiconto finanziario della Regione Umbria per il 2023, ad eccezione di una questione tecnica che sarà esaminata dalla Corte Costituzionale. Ha poi precisato che il tecnicismo in questione deriva da una legge regionale approvata negli anni ’90, durante un governo di sinistra.

Pastorelli ha dichiarato che la politica deve basarsi sulla verità e sul confronto, non sulle invenzioni elettorali, e ha ventilato la possibilità di intraprendere azioni legali per difendere l’integrità del lavoro della giunta regionale, affermando che certe dichiarazioni potrebbero essere considerate diffamatorie.

Il consigliere ha inoltre difeso il lavoro svolto dall’amministrazione regionale, sottolineando che la sanità, il lavoro e lo sviluppo sostenibile sono stati al centro dell’agenda della giunta Tesei, ammettendo che, pur con errori, gli obiettivi raggiunti sono stati concreti. Pastorelli ha ribadito l’impegno a proseguire su questa strada, nonostante le critiche ricevute, e ha chiesto rispetto per il lavoro svolto dalla giunta e per i cittadini umbri.

In un contesto di crescenti tensioni elettorali, Pastorelli ha richiamato alla necessità di mantenere la discussione politica sul terreno della correttezza e della trasparenza, senza lasciare spazio a strumentalizzazioni che rischiano di danneggiare l’immagine del governo regionale e offuscare i risultati ottenuti. Ha ribadito che le bugie non devono compromettere il lavoro fatto per il bene degli umbri, garantendo che l’amministrazione regionale continuerà a lavorare per migliorare la vita dei cittadini.

Pastorelli ha concluso l’intervento chiedendo un confronto politico basato su serietà e trasparenza, valori che, a suo dire, devono guidare chi si propone di rappresentare i cittadini. In vista delle elezioni, ha espresso fiducia nel fatto che la giunta continuerà a perseguire gli obiettivi di sviluppo e miglioramento della regione, mettendo al centro il benessere della popolazione.