Search for: Search Button

Pilomat non funzionante in via Becchetti, l’amministrazione continua ad ignorare le segnalazioni dei cittadini

“Pilomat non funzionante in via Becchetti, l’amministrazione continua ad ignorare le segnalazioni dei cittadini”. A renderlo noto i consiglieri comunali della Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli a seguito dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi in via Becchetti a Santa Maria degli Angeli, dove un Ape Car guidato da un 58enne, poi risultato con un elevato tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito, ha travolto tavoli e sedie di un noto ristorante della città. “Fortunatamente nessuno si è ferito – commentano i consiglieri – ma poteva andare a finire nel peggiore dei modi se ci fossero state delle persone sedute ai tavoli. I cittadini hanno provato più volte a segnalare all’amministrazione comunale che il pilomat non funziona, ma hanno ricevuto solo risposte evasive. Sono riusciti invece a parlare con il vicesindaco Stoppini, che però non è intervenuto per ripristinare il funzionamento del pilomat che avrebbe invece evitato questo incidente. Ancora una volta – concludono i consiglieri comunali – l’amministrazione comunale manca di rispetto ai suoi cittadini continuando ad ignorare le loro richieste”. /Da Lega Umbria