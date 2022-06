Con il Cuore, una serata per i bisognosi e a chi fugge dalla guerra

Francesco Gabbani e Nek hanno aperto la ventesima edizione di “Con il cuore, nel nome di Francesco” con ‘Imagine’ di John Lennon. La maratona di solidarietà dei frati conventuali di Assisi. Serata di spettacolo, cultura e spiritualità, con l’invito rivolto dal conduttore Carlo Conti e dagli ospiti, a partecipare alla gara di solidarietà donando 2 euro al 45515 con un sms o 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa.

In diretta su Rai Uno

Apertura dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco all’insegna dell’emozione con il pubblico che ha assistito dal prato e con diretta tv su Rai 1. Oltre a Gabbani e Nek sul palco si sono alternati Malika Ayane, Albano e Raoul Bova, fra canzoni, riflessioni, testimonianze, storie.

Testimonianze e storie

Testimonianze e storie come quella dei frati che, in collegamento esclusivo dall’Ucraina hanno raccontato la loro esperienza in una terra insanguinata dalla guerra. Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, nel corso della serata, ha comunicato quanto raccolto con l’edizione 2021 e come sono stati destinati i fondi frutto della generosità di chi ha sostenuto l’iniziativa. Il programma televisivo andrà in onda in replica domenica 12 giugno alle 16.10, sempre su Rai1. Si potrà donare fino al 31 luglio.

Sostieni “Con il Cuore, nel nome di Francesco d’Assisi”: fino al 31 luglio dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo.

Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per il Sociale attraverso i canali editoriali Rai. Un evento in collaborazione con Rai Radio1.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

