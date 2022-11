Sociale Ultime notizie Piazza del Comune ASssisi Map

In pace con tutti in guerra con nessun, in piazza del Comune

In pace con tutti – In pace con tutti in guerra con nessun, in piazza del Comune, si chiama così l’iniziative messa in campo dal Fronte del Dissenso e dai Movimenti di Resistenza costituzionale. I gruppi chiamano a raccolta, domenica 27 novembre, tutti coloro che non vogliono pensare che la guerra sia il nostro futuro, non vogliono pensare ad una Europa assuefatta alle linee direttive della Nato e degli Usa foraggianti le imprese belliche e non credono affatto che tra i due litiganti ci sia un solo colpevole. In piazza del Comune ad Assisi, alle 16 sotto lo slogan “Manifestazione per la pace”, il Fronte del Dissenso e i Movimenti di Resistenza Costituzionale.