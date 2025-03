Onde Giovani, ad Assisi nasce un nuovo spazio di aggregazione

Aperto dal 6 marzo 2025 a Santa Maria degli Angeli

Onde Giovani – Ad Assisi ha aperto un nuovo centro di incontro per adolescenti e giovani, battezzato “Onde Giovani”. Il progetto, nato dall’iniziativa della Zona Sociale 3, coinvolge i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, con Assisi come capofila. Situato a Santa Maria degli Angeli, il centro è operativo dal 6 marzo 2025 e offre un servizio gratuito a tutti i giovani dai 14 anni in su.

L’obiettivo principale di “Onde Giovani” è fornire uno spazio accogliente dove i ragazzi possono esprimersi liberamente, sviluppare i loro interessi e proporre nuove iniziative. Il centro funge da punto di incontro per chiedere informazioni, partecipare a laboratori, prendere parte a incontri tematici e sviluppare progetti con il supporto di educatori delle cooperative sociali Asad e Borgorete.

Paolo Mirti, assessore alle Politiche giovanili di Assisi, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo spazio, affermando: “Questo spazio è nato su iniziativa dei Comuni della Zona Sociale 3 per rispondere a un’esigenza più volte manifestata dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi: avere un luogo nel quale incontrarsi e potersi esprimere. Abbiamo scelto di collocarlo in una zona particolarmente frequentata dai giovani, che stazionano spesso da quelle parti in strada oppure davanti agli spazi commerciali. Saranno i ragazzi stessi, insieme agli operatori, a decidere quali attività, laboratori e progetti ospiterà. Si tratta di un ulteriore obiettivo raggiunto dal Comune di Assisi sul tema delle politiche giovanili, insieme al Tavolo per i Patti Educativi di Comunità, alle iniziative di promozione alla lettura e alla previsione dell’istituzione di una Consulta comunale dei Giovani, già inserita nello Statuto del Comune. Tutte risposte che confermano come la prevenzione del disagio giovanile abbia rappresentato un tratto qualificante dell’azione di questa Amministrazione comunale”.

Il centro “Onde Giovani” si trova in Viale Patrono d’Italia 43, accanto agli ambulatori Asl, a Santa Maria degli Angeli, ed è aperto ogni martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00. Il servizio è promosso dalla Zona Sociale 3 e gestito dalla cooperativa Asad, in collaborazione con cooperativa Borgorete, Fondazione Exodus e Centro Internazionale per la pace fra i popoli.

Un altro aspetto interessante del progetto è la sua presenza attiva sui social media. “Onde Giovani” è su Instagram con il profilo @onde_giovani e su Facebook con la pagina “Onde Giovani”. Questa presenza online mira a coinvolgere ulteriormente i giovani e a offrire loro un mezzo per rimanere aggiornati sulle attività del centro e per interagire con gli operatori e con gli altri ragazzi.

Il progetto “Onde Giovani” riflette l’impegno costante della Zona Sociale 3 nel promuovere il protagonismo giovanile, fornendo un ambiente sicuro e stimolante dove i giovani possono sviluppare le loro competenze, socializzare e contribuire attivamente alla vita della comunità. Attraverso questo spazio di aggregazione, i giovani hanno l’opportunità di incontrarsi, discutere e condividere idee, contribuendo a creare un ambiente di crescita personale e collettiva.

L’iniziativa è anche un esempio di come la collaborazione tra enti locali, cooperative sociali e organizzazioni non profit possa creare servizi efficaci e mirati per rispondere alle esigenze della comunità. La gestione condivisa di “Onde Giovani” dimostra l’importanza del lavoro di squadra e della cooperazione nel raggiungere obiettivi comuni, in particolare quando si tratta di promuovere il benessere e la crescita dei giovani.

In conclusione, “Onde Giovani” rappresenta un importante passo avanti nel panorama delle politiche giovanili di Assisi e della Zona Sociale 3. Attraverso questo nuovo spazio, i giovani hanno l’opportunità di esprimersi, sviluppare i propri interessi e contribuire attivamente alla vita della comunità. Con il supporto e la guida degli educatori delle cooperative sociali Asad e Borgorete, il progetto mira a prevenire il disagio giovanile e a promuovere il benessere dei ragazzi, creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutti i partecipanti.

L’apertura di “Onde Giovani” segna un momento significativo per i comuni della Zona Sociale 3, testimoniando l’impegno delle amministrazioni locali nel rispondere alle esigenze dei giovani e nel promuovere il loro protagonismo. Con un’offerta variegata di attività, laboratori e incontri, il centro si propone di diventare un punto di riferimento per i ragazzi del territorio, offrendo loro un luogo dove sentirsi accolti, valorizzati e liberi di esprimersi.