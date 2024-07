Tesei annuncia rete assistenziale per la sicurezza del G7 in Umbria

Perugia – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha annunciato l’istituzione di una rete socio-sanitaria e assistenziale in vista del G7 Inclusione e Disabilità, che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Durante la presentazione, avvenuta nel salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, Tesei ha sottolineato l’importanza di garantire sicurezza e pronto intervento per tutti gli eventi prevedibili, in particolare durante la prima giornata di accoglienza ad Assisi.

La rete, istituita in collaborazione con la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e altri partner, mira a fornire assistenza continua e interventi diretti ai disabili in caso di necessità. Tesei ha evidenziato il ruolo significativo che il Serafico di Assisi svolgerà durante la giornata del 14 ottobre.

La ministra Locatelli, presente in Umbria per un incontro tecnico-operativo, visiterà diverse strutture e associazioni che operano nel campo dell’assistenza ai disabili. Tra queste, l’Opera Don Guanella – Centro Sereni di Perugia, il Centro Speranza a Fratta Todina e l’Ostello delle Farfalle a Cannara.

Tesei ha espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando gli sforzi regionali compiuti per la disabilità. Anche Paola Fioroni, presidente dell’Osservatorio regionale per le persone con disabilità, ha parlato dell’importanza dell’Umbria in questo nuovo percorso nazionale su inclusione e disabilità avviato dal ministero. Fioroni ha dichiarato che l’Osservatorio regionale sta lavorando per il primo G7 al mondo su queste tematiche, auspicando che l’incontro lasci un segno a livello mondiale e sul territorio grazie ad azioni quotidiane.

La rete socio-sanitaria e assistenziale, che coinvolge prefettura, questura, forze dell’ordine, direttore regionale alla sanità, vigili del fuoco, protezione civile, 118, Usl Umbria 1 e 2, croce rossa, rete di volontari, Aism, il Serafico di Assisi e i Comuni di Perugia e Assisi, sarà un punto di riferimento solido durante i tre giorni del G7.

Un sito dedicato sarà disponibile dai primi di settembre per fornire tutte le informazioni necessarie e permettere la preregistrazione, ottimizzando i tempi e migliorando la partecipazione. La ministra Locatelli ha concluso affermando che il numero dei partecipanti sarà intorno alle 3.000 persone, in base alla capienza delle piazze di Assisi e alle ragioni di sicurezza gestite nel comitato di ordine pubblico.