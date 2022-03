Stefania Proietti “for president” (Umbria) e Veronica Cavallucci sindaco di Assisi

di Lorenzo Capezzali

Assisi: Le voci si rincorrono veloci in vista del voto regionale prossimo con pedine umbre che si muovono. Assisi in poule position con il sindaco Stefania Proietti che non nasconde velleita’ per la presidenza. Un si dice da sindaco assisano, presidente Provincia ed un in carico istituzionale . Da vedere poi chi sara’ il prossimo sindaco di Assisi. Il nome di Veronica Cavallucci sembra il piu’ accreditato e per appartenenza politica e professione ed attaccamento ai protocolli amministrativi.