Teatro Metastasio di Assisi: I Lavori in Ritardo di Due Anni

Il Teatro Metastasio di Assisi, che avrebbe dovuto riaprire nella primavera del 2021, è ancora chiuso e rimane un cantiere in attesa di completamento. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni e interrogativi all’interno della comunità, e la Lega, facendo leva su un gesto simbolico rappresentato da alcune fotocopie affisse sulla barriera che delimita il cantiere, ha chiesto spiegazioni riguardo alle promesse di riapertura e ha espresso dubbi sulla chiarezza del progetto per il futuro.

I consiglieri della Lega, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, hanno ribadito l’importanza del Teatro Metastasio come luogo di cultura e di ritrovo per la comunità di Assisi. Tuttavia, scrive anche Flavia Pagliochini sul Corriere dell’Umbria e come abbiamo riportato nei giorni scorsi su Assisi Oggi, hanno espresso delusione e frustrazione per la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione, che non ha fornito dettagli sulla tempistica e i costi aggiuntivi a causa dei ritardi dei lavori. La Lega ha criticato la mancanza di risposte chiare e tempestive da parte delle autorità, sottolineando l’assenza di un dialogo costruttivo e trasparente.

I lavori di ristrutturazione del Teatro Metastasio, avviati a luglio 2020 con un budget di circa un milione di euro, si sarebbero dovuti concludere nella primavera del 2021. Tuttavia, la data di riapertura programmata non si è concretizzata, causando disagi e frustrazione all’interno della comunità. Il nuovo progetto per il Teatro prevede un unico spazio per gli spettatori, eliminando la divisione tra galleria e platea e aggiungendo due nuovi spazi, uno al piano terra e uno al piano superiore, che potrebbero essere utilizzati per eventi culturali e artistici di piccole dimensioni.

La nuova hall, considerata il cuore del progetto, è stata concepita come il punto focale per la risoluzione di diverse problematiche architettoniche. Un’estensione dell’ingresso e una riorganizzazione degli spazi interni consentiranno un accesso agevole e privo di barriere architettoniche. Inoltre, il restauro delle decorazioni ottocentesche e la riscoperta dei palchetti contribuiranno a restituire al Teatro Metastasio il suo antico splendore artistico e storico.

Nonostante i progressi nell’opera di ristrutturazione, la mancanza di chiarezza riguardo ai tempi di completamento e di riapertura ha generato confusione e frustrazione all’interno della comunità.

La Lega ha sottolineato l’importanza di una gestione trasparente e responsabile da parte dell’amministrazione per garantire una riapertura tempestiva e per preservare la ricchezza culturale e storica del Teatro Metastasio di Assisi per le generazioni future. La riunione prevista il prossimo 24 novembre rappresenterà un’opportunità cruciale per chiarire gli obiettivi e i tempi del progetto e per garantire una gestione efficace e responsabile del patrimonio culturale della città.