Vittorio Sgarbi Domus Pacis lectio magistralis Ecce Caravaggio da Longhi

Vittorio Sgarbi alla Domus Pacis per una lectio magistralis, “Ecce Caravaggio – Da Roberto Longhi a oggi”

Sala piena in ogni ordine di posto domenica pomeriggio alla Domus Pacis per assistere alla lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, che ha presentato il suo ultimo libro “Ecce Caravaggio – Da Roberto Longhi a oggi”. Diverse persone sono addirittura dovuti rimanere fuori dalla sala per l’esaurimento dei posti a disposizione. Oltre un’ora e mezzo di dissertazione tra presente e passato, durante la quale non sono mancati i consueti riferimenti all’attualità, artistica e non, da parte del noto e popolare critico d’arte. L’evento, presentato da Marco Cosimetti, si inserisce nel solco già tracciato dal candidato sindaco del centrodestra, che durante queste settimane ha alternato ai consueti impegni e incontri di campagna elettorale anche momenti dedicati alla storia, alla cultura e al territorio, come la visita guidata e poi il docu-film su Arnaldo Fortini o l’escursione sul monte Subasio, culminata con la descrizione delle costellazioni e della volta celeste.