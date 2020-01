Pista ciclabile vietata, opera ancora chiusa fra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli

Per la seconda volta in pochi mesi la via fra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli è stata interdetta alla circolazione

RIVOTORTO – Per la seconda volta in pochi mesi la pista ciclabile fra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli è stata interdetta alla circolazione: ‘cancellate’, nastro biancorosso e soprattutto cartelli vietano l’accesso ai non addetti ai lavori invitano a non utilizzarla. Invito che, anche in questo periodo, come era accaduto in precedenza con la prima chiusura, non viene osservato con i pedoni che, soprattutto, utilizzano il percorso per una bella camminata e anche per sfuggire alle insidie e ai pericoli della strada contigua; «tratto che presenta una particolare problematicità connessa ai volumi elevati di transiti veicolari» come viene evidenziato nella scheda che accompagna l’opera. Con un moltiplicarsi di perchè l’opera non si riesca a concludere, considerato che si era ipotizzato/sperato che il percorso potesse essere completato già per la Pasqua dello scorso anno. E’ l’ennesimo capitolo, dunque, di un iter – quello della realizzazione di un tracciato per le biciclette (inserito nel più ampio contesto della ciclabile Spoleto-Assisi) – che si sta rivelando più complicato che mai in termini di tempi per la conclusione delle opere; in un contesto in cui non è facile comprendere cosa stia accadendo. Nel corso dell’estate, quando la strada ciclabile sembrava in dirittura di arrivo – era utilizzata già da molte persone sia in bici sia a piedi – si evidenziarono delle fratture nel manto che suscitarono polemiche e che portarono a una prima chiusura. Poi gli interventi sulle fessurazioni e, più di recente, delle campionature sull’asfalto che hanno riproposto ulteriori interrogativi. Sino alla chiusura di questi giorni.