Una terrazza per Don Brunacci, omaggio al “Giusto tra le Nazioni”

ASSISI – Ieri l’intitolazione della Terrazza Don Aldo Brunacci, in un angolo di Assisi nascosto (dietro l’abside del Duomo) ma dove lo sguardo può arrivare lontano. E’stato l’omaggio al sacerdote, già priore della Cattedrale di San Rufino, al pastore, all’intellettuale e ‘Giusto tra le Nazioni’ che ebbe un ruolo importante, sul finire della seconda guerra mondiale, per la salvezza degli ebrei che nella città di San Francesco avevano cercato rifugio e che trovarono aiuto dai religiosi (a cominciare dal vescovo Nicolini), dalle istituzioni, da semplici cittadini. L’iniziativa, nell’ambito degli eventi per il Giorno della Memoria, ha visto la partecipazione Daniela Fanelli, direttore dell’Opera Casa Papa Giovanni, del vescovo monsignor Domenico Sorrentino e del sindaco Stefania Proietti.