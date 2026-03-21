Accrocca entra ad Assisi: sei soste prima del grande rito

Sei momenti privati, mercoledì 25 marzo, prima della celebrazione solenne nella cattedrale di San Rufino: questo è il percorso scelto per l’ingresso ufficiale di monsignor Felice Accrocca nella diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Un itinerario scandito da preghiera, simboli francescani e incontri che culminerà alle ore 18.30 con la messa di insediamento durante la quale riceverà il pastorale dall’amministratore apostolico uscente, monsignor Domenico Sorrentino.

Il pellegrinaggio comincia alla Porziuncola

Il programma prende avvio alle ore 15.30 con la sosta in preghiera alla Porziuncola, cuore spirituale del francescanesimo mondiale. È il primo dei sei punti simbolici che Accrocca ha scelto di attraversare prima di prendere possesso della cattedra episcopale, quasi a voler radicare il proprio ministero nella tradizione più antica della terra che lo accoglie.

Alle ore 16 è fissata la visita all’Istituto Serafico di Assisi, realtà da decenni impegnata nell’accoglienza e nella cura di persone con disabilità gravi e gravissime. A seguire, alle ore 16.30, la preghiera nella Basilica di San Francesco, tappa obbligata per chiunque voglia immergersi nel cuore pulsante della città serafica.

La sosta al Santuario della Spogliazione

Alle ore 17, il vescovo eletto si fermerà al Santuario della Spogliazione, luogo che ricorda il gesto radicale con cui il giovane Francesco rinunciò ai beni paterni davanti al vescovo di Assisi. Proprio qui, prima di riprendere il cammino, Accrocca incontrerà giornalisti e operatori della comunicazione, rispondendo brevemente alle domande dei presenti. Un momento pensato per avviare fin da subito un rapporto diretto con il mondo dell’informazione.

Alle ore 17.30 è in programma la preghiera nella Basilica di Santa Chiara e il saluto alle Clarisse del Protomonastero, custodi di una spiritualità che attraversa otto secoli di storia.

L’arrivo in piazza del Comune e l’ingresso in cattedrale

Alle ore 18 il vescovo sarà in piazza del Comune per l’accoglienza ufficiale delle autorità civili e militari. Da lì salirà a piedi verso la cattedrale, attraversando il centro storico di Assisi in quello che diventa, di fatto, un ingresso processionale nella città che guiderà pastoralmente.

Sul sagrato di San Rufino lo attenderà una rappresentanza dell’Ente Calendimaggio e delle due Parti in costume, a testimoniare il legame profondo tra la Chiesa locale e le tradizioni civiche della comunità. All’ingresso della cattedrale sarà monsignor Sorrentino ad accoglierlo, consegnandogli il pastorale in un passaggio di testimone che chiude un episcopato lungo e articolato.

Sorrentino: vent’anni di episcopato

Proprio in questi giorni, Sorrentino ha rilasciato un’intervista-bilancio a Maria Vision sui suoi vent’anni di episcopato, registrata mentre illustrava a un gruppo di pellegrini stranieri la storia degli ambienti ipogei del Vescovado di recente riportati alla luce. Un documento prezioso per capire il peso spirituale e istituzionale di un mandato che si chiude nella terra di Francesco.

Come seguire la celebrazione: diretta e accrediti

I sei momenti del pellegrinaggio si svolgeranno in forma privata, ma immagini e video saranno messi a disposizione dei media. La celebrazione nella cattedrale di San Rufino sarà trasmessa in diretta da Maria Vision — canale 255 del digitale terrestre a livello nazionale, canale 78 per l’Umbria — e in streaming sul sito www.diocesiassisi.com e sui canali social della diocesi.

Per accedere fisicamente alla cattedrale, i giornalisti e gli operatori devono accreditarsi entro le ore 12.00 di mercoledì 25 marzo inviando nome, cognome, cellulare, email e testata di riferimento all’indirizzo ufficiostampa@diocesiassisi.com. Gli accreditati entreranno in cattedrale a rotazione in pool, accompagnati nei momenti più rilevanti della celebrazione; per il resto della messa sarà disponibile un’area stampa dedicata allestita all’interno di San Rufino.