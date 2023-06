Carità e politica al centro dell’Assemblea diocesana

“Anche in politica bisogna mettere in atto la carità. L’impegno dei cristiani è importante purché passi attraverso forme di vera attenzione e cura del prossimo”. A dirlo è don Jean Claude Kossi Anani Djidonou Hazoumé, vicario generale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino che si appresta a vivere un intenso momento ecclesiale con l’annuale assemblea diocesana in programma venerdì 9 e sabato 10 giugno alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. “Ci auguriamo una ricca partecipazione perché l’assemblea è il momento annuale di ascolto, confronto e di condivisione, come avviene in una famiglia”.

Saranno due giorni incentrati sul tema “Carità politica”, che si articoleranno in un momento di incontro e di condivisione e in un laboratorio in cui verranno definite le linee programmatiche del prossimo anno pastorale; linee che a settembre, dopo opportuno discernimento, il vescovo monsignor Domenico Sorrentino offrirà all’intera diocesi.

Come da programma venerdì si inizierà alle ore 16 con un momento di accoglienza e preghiera iniziale, seguiranno la relazione di Francesca Di Maolo, direttore della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo” e i laboratori. Sabato mattina si inizia alle ore 9,15 con l’accoglienza e la preghiera per poi continuare dalle ore 9,45 con i laboratori. Seguiranno alle ore 11,15 la relazione del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino e la preghiera finale. L’assemblea può anche essere seguita in diretta streaming dalle pagine Facebook e YouTube della Diocesi.