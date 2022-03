Cottarelli, relatore alla scuola socio-politica G. Toniolo

Sarà Carlo Cottarelli direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università cattolica di Milano a tenere la sesta lezione della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo”. La lezione sul tema “PNRR e crescita economica” in programma per lunedì 21 marzo alle ore 19, sia in presenza presso la sede dell’Istituto Serafico di Assisi che in modalità zoom. Alla settima lezione di mercoledì 30 marzo che affronterà il seguente argomento: “Ricerca e scienza per rimuovere le disuguaglianze” interverrà il rettore dell’Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero.

Ufficio stampa Diocesi Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

La scuola, di iniziativa diocesana, si rivolge a tutta la comunità ecclesiale e a quanti sono interessati a conoscere il pensiero sociale della Chiesa con un’attenzione particolare ai giovani e cerca di mettere in evidenza l’importanza di una politica attiva ed attenta al bene comune.

Per seguire le lezioni è necessario iscriversi alla Scuola compilando lo specifico modulo che si trova sul sito della diocesi (www.diocesiassisi.it) e inviandolo all’indirizzo email: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it.