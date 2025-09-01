E’ morto Don Massimo Bertoncello, guida spirituale di Assisi

I funerali il 3 settembre nell’Abbazia di San Pietro di Assisi

È scomparso all’età di 52 anni Don Massimo Bertoncello, vicario parrocchiale della comunità di San Pietro ad Assisi, che lunedì 1° settembre in mattinata si è spento lasciando un profondo vuoto nella città serafica. La sua morte ha suscitato cordoglio e commozione tra i fedeli e quanti lo hanno conosciuto per la sua costante disponibilità e l’impegno pastorale.

Nato il 18 gennaio 1972 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, aveva intrapreso il cammino monastico nell’ordine benedettino. Il 1° settembre 2015 aveva pronunciato la professione solenne nel Santuario Cattedrale di Montevergine a Mercogliano, in provincia di Avellino, mentre l’ordinazione presbiterale risaliva al 1° febbraio 2003 nella Cattedrale di Benevento.

Nel 2016 era stato chiamato a far parte del Collegio dei Consultori della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Il 7 settembre 2019 aveva assunto la guida della parrocchia di San Pietro come amministratore parrocchiale, per poi essere nominato parroco il 23 giugno 2020. Pochi mesi più tardi, il 16 novembre, era stato designato cappellano dell’Ospedale di Assisi, ruolo che lo aveva portato a seguire da vicino chi viveva momenti di sofferenza e malattia.

Con il tempo era diventato sacerdote diocesano, continuando a esercitare il ministero nell’Abbazia di San Pietro come vicario parrocchiale. La sua figura era apprezzata non solo per la preparazione spirituale, ma soprattutto per la capacità di ascoltare e accogliere. Le famiglie della parrocchia, i giovani e le associazioni lo ricordano come un uomo capace di creare relazioni autentiche. Tra queste, un legame particolare lo univa alla Magnifica Parte de Sotto, realtà cittadina con cui aveva costruito un rapporto di stima e vicinanza.

Nelle celebrazioni eucaristiche desiderava sempre la presenza dei bambini e dei chierichetti accanto all’altare, perché la liturgia fosse partecipata e vissuta in modo comunitario. Questa attenzione ai più piccoli era segno di una pastorale inclusiva, attenta a coinvolgere ogni generazione.

Il vescovo Domenico Sorrentino, insieme al consiglio episcopale, al consiglio presbiterale, al collegio dei consultori e a tutta la diocesi, ha espresso profondo cordoglio, assicurando vicinanza ai familiari del sacerdote.

Le esequie saranno celebrate mercoledì 3 settembre alle ore 15.00 nell’Abbazia di San Pietro. Al termine della funzione il feretro sarà accompagnato al cimitero di Assisi per la tumulazione. In preparazione al rito, lunedì 1 e martedì 2 settembre, alle ore 21.00, la comunità si ritroverà per la recita del Santo Rosario in suffragio.

La testimonianza di Don Massimo resterà impressa nella memoria della città: un sacerdote che ha scelto di vivere il Vangelo con semplicità, generosità e costante attenzione verso gli altri. Per molti fedeli il suo ricordo rimarrà una guida spirituale capace di orientare ancora oggi i passi della comunità.