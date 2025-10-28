Giovani da tutta Italia protagonisti al Sacro Convento di Assisi

Nuove generazioni in dialogo con la fede nel segno francescano

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, si rinnova al Sacro Convento di San Francesco il tradizionale appuntamento di “Giovani verso Assisi”, pensato dal Centro Francescano Giovani dei Frati Minori Conventuali come percorso di formazione, spiritualità e fraternità per ragazzi e ragazze fra i 18 e i 30 anni. Quest’anno sono 550 i giovani attesi da ogni parte d’Italia per una delle più coinvolgenti esperienze di dialogo interiore e ricerca comunitaria della spiritualità francescana.

L’iniziativa, giunta alla 45ª edizione, propone come tema “Dove sei? Altissimo, onnipotente, bon Signore”, suggerendo ai partecipanti una riflessione profonda sull’interrogativo umano davanti a Dio, con un riferimento poetico al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Una scelta che manifesta il desiderio del Centro Francescano Giovani di mettere al centro dell’incontro la domanda essenziale, quella che accompagna ogni cammino di fede, espressione di una spiritualità attenta all’autenticità del vissuto.

Le giornate si aprono il 30 ottobre con una veglia nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, guidata da fra Marco Moroni, OFM Conv, Custode del Sacro Convento, seguita dalla catechesi di don Gabriele Vecchione, cappellano universitario della Sapienza di Roma. Questo momento dà l’avvio a un percorso collettivo che alterna momenti di preghiera intensa, attività laboratoriali e celebrazioni, offrendo ai giovani la possibilità di vivere il Sacro Convento come spazio di discernimento e crescita personale.

Il programma della seconda giornata, venerdì 31 ottobre, dedica ampio spazio al silenzio e all’interiorità, con proposte che spaziano dall’adorazione eucaristica alla lectio divina, dalla meditazione cristiana alla preghiera di lode e del cuore. La liturgia penitenziale, serale, sarà presieduta da don Riccardo Pincerato, figura di riferimento per l’offerta pastorale della CEI.

Sabato 1° novembre, in occasione della Solennità di Tutti i Santi, la chiesa superiore del Sacro Convento accoglierà la comunità riunita per celebrare l’Eucaristia e ascoltare testimonianze di vita e di fede, come quelle di Alberto e Daniela Friso, coppia di sposi, e di fra Giuseppe Altizii e suor Sara Fabis. La giornata proseguirà con una veglia e mandato finale condotti dal Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, fra Igor Salmic, esperienze che sottolineano come la condivisione del cammino sia il vero motore della crescita spirituale.

Il 2 novembre, chiusura dell’evento, sarà dedicato alla celebrazione eucaristica e al confronto nei gruppi regionali, consentendo a ciascuno di portare il proprio vissuto nella comunità, in uno scambio guidato che rafforza la responsabilità condivisa. Questi quattro giorni si configurano come possibilità concreta di ascolto delle domande profonde che abitano il cuore delle nuove generazioni, come sottolineato dal Centro Francescano Giovani, responsabile dell’organizzazione e della proposta educativa.

“Troppo spesso si pensa che i giovani siano lontani dall’esperienza di fede”, riflette fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore della comunicazione del Sacro Convento, “in realtà il vero nodo è comprendere la profondità delle domande che animano i più giovani e accompagnarli con attenzione nel cammino della corresponsabilità. La crescita non passa solo attraverso la trasmissione di conoscenze, ma soprattutto grazie alla condivisione di esperienze autentiche”.

L’iniziativa, curata dal Centro Francescano Giovani e sostenuta dal Sacro Convento di Assisi, offre materiali di approfondimento come il video nella cartella stampa digitale, in cui fra Nicola Zanin racconta l’esperienza del progetto e rivolge un caloroso benvenuto ai partecipanti attesi nella città serafica. Per dettagli e aggiornamenti, il programma completo è disponibile sul sito ufficiale giovaniversoassisi.it.

L’incontro “Giovani verso Assisi”, come ricorda la fonte del comunicato – il Centro Francescano Giovani dei Frati Minori Conventuali – si conferma uno spazio di ricerca e fraternità, in cui la spiritualità francescana si trasforma in esperienza viva e condivisa attraverso ogni singolo volto che giunge ad Assisi per scoprire la propria personale risposta alla domanda: Dove sei?