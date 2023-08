Apertura Religioni Sacro Convento - Assisi Map

Iniziative e Appuntamenti per la Celebrazione del Tempo del Creato

Ad Assisi, il mese di settembre si arricchirà di un fitto calendario di appuntamenti, in sintonia con la celebrazione globale del “Tempo del Creato”. Questa iniziativa, che promuove la preghiera ecumenica e l’azione a tutela dell’ambiente, si avvierà il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, per poi concludersi il 4 ottobre in occasione della festa di San Francesco d’Assisi. In questo contesto, la città di Assisi, che ha un legame profondo con il Poverello, si unirà a questo “fiume possente“, coinvolgendo cittadini e pellegrini in preghiere e impegni concreti a favore del creato.

Questa serie di eventi è parte integrante delle iniziative del Centenario francescano, un anno significativo per commemorare San Francesco d’Assisi e il suo messaggio di amore e cura per la natura. Per offrire un quadro più dettagliato dei vari appuntamenti e dell’apporto delle principali realtà di Assisi, è stata organizzata una conferenza stampa che avrà luogo mercoledì 30 agosto alle 16 presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi.

Alla conferenza stampa parteciperanno importanti figure come S. E. Rev.ma Monsignor Domenico Sorrentino, il Vescovo delle Diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra e di Foligno, insieme alla Sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Inoltre, Antonio Caschetto, il coordinatore dei programmi italiani del Movimento Laudato Si’, condividerà la sua prospettiva sul coinvolgimento della comunità.

L’evento sarà anche l’occasione per annunciare il progetto “Assisi Terra Laudato Si”, che prenderà il via nel 2024. I rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte saranno presenti, come fra Fabio Nardelli per l’Ordine dei Frati Minori, fra Marco Gaballo per i Frati Cappuccini e fra Marco Moroni per i Frati Minori Conventuali. Inoltre, il presidente don Tonio dell’Olio rappresenterà la Pro Civitate Christiana e Laura Cucchia rappresenterà il FAI, con un focus sul Bosco di San Francesco.

L’evento sarà condotto da fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento. La conferenza stampa rappresenta un’occasione preziosa per scoprire i dettagli di questo importante evento, che fonde fede, impegno ambientale e l’eredità di San Francesco d’Assisi.