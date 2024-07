Riflessioni sul futuro del capitalismo: Sir Angus Deaton alla EoF School 2024

Il 2024 segna la quarta edizione del corso di alta formazione promosso da Economy of Francesco (EoF). Quest’anno, l’evento vedrà la partecipazione di un ospite di grande prestigio: Sir Angus Deaton, vincitore del premio Nobel per l’Economia nel 2015. Deaton interverrà sul tema del futuro del capitalismo, un argomento di grande attualità e rilevanza. L’intervento è previsto per le 18.00 (CET) di lunedì 8 luglio e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale internazionale YouTube di EoF, accessibile a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche.

L’edizione 2024 della EoF School si concentra su un tema di ricerca molto attuale: “Capitals and Capabilities in the On-Life Era”. Gli organizzatori della School sottolineano che la realtà è in continua evoluzione e che il significato di concetti come disuguaglianza, discriminazione, povertà, capitale, sostenibilità e altri, non è lo stesso di vent’anni fa. Come ha affermato più volte Papa Francesco, “la realtà è sempre superiore alle idee”.

La EoF School sta quindi esplorando questo cambiamento, concentrandosi su un tema che è stato al centro delle riflessioni della comunità di giovani economisti, imprenditori e changemakers di EoF nell’anno precedente: le “diverse forme di capitale” (spirituale, narrativo, sociale, economico, ambientale) e, a complemento, la nozione di “capabilities”. Entrambi questi concetti ruotano attorno al concetto di povertà.

Nel loro libro “Deaths of Despair and the Future of Capitalism”, Angus Deaton e Anne Case hanno analizzato un fenomeno molto preoccupante nella realtà statunitense: le morti legate alla disperazione, cioè le morti “autoinflitte” legate a condizioni di vita estremamente difficili. In una società in cui le disuguaglianze crescono, la povertà diventa sinonimo di miseria, e l’epidemia di morti da disperazione trova un terreno fertile per crescere.

Case e Deaton propongono diverse soluzioni: aumentare i salari, ridurre le disuguaglianze economiche, riformare il sistema sanitario e così via. Pur condividendo l’importanza di tutte queste proposte, EoF sottolinea anche la necessità di recuperare il capitale narrativo e spirituale. Pertanto, l’incontro e il dialogo con Deaton saranno di estrema importanza per immaginare il futuro del capitalismo o il futuro oltre il capitalismo.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si può visitare il sito www.francescoeconomy.com.