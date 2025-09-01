Scomparsa don Massimo Bertoncello, lutto ad Assisi oggi

Sindaco e giunta ricordano il sacerdote per il suo impegno
Scomparsa – Ad Assisi oggi si registra il profondo cordoglio per la prematura scomparsa di don Massimo Bertoncello, 53 anni, vicario parrocchiale della parrocchia di San Pietro e cappellano dell’ospedale locale. Il sindaco Valter Stoppini, a nome proprio, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso vicinanza alla famiglia e alla Diocesi, sottolineando l’impegno costante di don Bertoncello nella vita della comunità.
Il sacerdote era conosciuto per la sua disponibilità ad accogliere iniziative di promozione sociale e culturale, per l’attenzione verso le persone e per il sostegno alle attività comunitarie.
La sua figura viene oggi ricordata con grande affetto, evidenziando il contributo significativo alla coesione e al benessere della città di Assisi.
