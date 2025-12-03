Scuola Toniolo apre con dottrina sociale della Chiesa

Ad Assisi inaugurazione con vescovo Sorrentino e relatori

Sabato 6 dicembre alle ore 17 presso l’Istituto Serafico di Assisi prenderà avvio l’edizione 2025-2026 della Scuola di formazione socio-politica diocesana Giuseppe Toniolo. L’iniziativa, promossa dalla diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, si concentra sulla dottrina sociale della Chiesa, ripercorrendo i documenti che ne hanno segnato l’evoluzione, dalla Rerum Novarum fino alle sfide contemporanee.

Il percorso sarà guidato da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, che offrirà la riflessione di base. Accanto a lui interverranno figure di rilievo del mondo ecclesiale, accademico e sociale, tra cui suor Helen Alford, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Giulia Silveri, ingegnere clinico, suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, Stefano Zamagni, economista, don Tonio Dell’Olio, giornalista e attivista, e il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro.

La prima lezione, dal titolo “La dottrina sociale tra Vangelo e segno dei tempi”, aprirà il programma. Seguiranno appuntamenti il 10 dicembre alle ore 19, il 7 gennaio, il 21 gennaio, il 4 febbraio, il 25 febbraio, l’11 marzo, il 26 marzo, l’8 aprile e il 22 aprile, con focus su lavoro, populismi, fraternità e intelligenza artificiale.

La sede dell’Istituto Serafico, simbolo dell’impegno verso i più fragili, diventa cornice e testimonianza concreta di valori che la Scuola intende trasmettere. Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito della diocesi e inviarlo via email. Gli iscritti potranno seguire anche online tramite piattaforma Zoom.