Spirito di Assisi nel segno della Fraternità, celebrazione eucaristica online

Sulla scia dell’ultima Enciclica di Papa Francesco torna l’appuntamento con lo “Spirito di Assisi”. “Fratelli tutti. Le religioni al servizio della fraternità nel mondo” è infatti il tema del 34esimo anniversario dello Spirito di Assisi che ricorda lo storico incontro di preghiera per la pace del 27 ottobre 1986, voluto da San Giovanni Paolo II.

Il programma prevede per domenica 25 ottobre alle ore 12 nella Basilica Superiore di San Francesco la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino. Martedì 27 ottobre alle ore 10,30, in collegamento streaming, si terrà l’incontro con giovani esponenti di diverse religioni che si confronteranno sul tema “Fratelli tutti. La dimensione universale dell’amore fraterno”.

Nel pomeriggio dalle ore 17 nel Refettorietto del Convento della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli si terrà, sempre in collegamento streaming e in presenza su invito, l’incontro interreligioso di preghiera per la pace. Gli eventi di martedì possono essere seguiti sulla pagina Facebook Diocesi Assisi – Nocera – Gualdo.

Oltre alla ricorrenza annuale di ottobre la diocesi, attraverso la commissione Spirito di Assisi, ricorda la Giornata di preghiera per la pace il 27 di ogni mese, dedicandola ogni volta a situazioni di conflittualità, guerra e crisi socio-economiche.