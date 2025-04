Focus sulla medicina d’urgenza: congresso ad Assisi

L’11 e 12 aprile esperti a confronto sul futuro dei PS

Focus sulla medicina – Il V Congresso Nazionale ITEMS si svolgerà nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025 ad Assisi (Pg), ponendo al centro della discussione le trasformazioni e le prospettive future della medicina d’urgenza e del sistema dei pronto soccorso italiani.

L’appuntamento rappresenta un momento di approfondimento fondamentale per medici, specializzandi, infermieri e operatori sanitari coinvolti nelle attività di emergenza-urgenza. L’iniziativa, organizzata dalla società scientifica ITEMS, si propone di affrontare le problematiche più attuali del settore, concentrandosi su innovazioni diagnostiche, protocolli terapeutici aggiornati, e nuove competenze professionali richieste in un contesto sanitario in continua evoluzione.

Tra i temi al centro del congresso:

Tempestività delle diagnosi e delle decisioni cliniche

Interpretazione immediata dei dati strumentali e laboratoristici

Gestione dei tempi e delle risorse in situazioni critiche

Aggiornamenti sui farmaci e sulla farmacovigilanza in emergenza

L’obiettivo principale è fornire ai partecipanti un insieme di strumenti teorici e pratici utili per affrontare in maniera efficace e sicura gli interventi d’urgenza. La struttura del congresso prevede un’alternanza di sessioni frontali, affidate a specialisti di fama nazionale, e workshop tecnici pensati per mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Nel corso delle due giornate si parlerà anche dell’importanza delle indagini rapide e accurate per la diagnosi precoce, delle tecniche più efficaci per la stabilizzazione del paziente critico e delle nuove tecnologie a supporto della medicina d’urgenza. Spazio verrà dato anche all’evoluzione dei protocolli operativi e alla gestione multidisciplinare del paziente acuto.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla conoscenza approfondita dei farmaci d’emergenza. Verranno illustrati i criteri di scelta, le principali controindicazioni, le interazioni possibili e le complicazioni derivanti da errori iatrogeni. Questo approfondimento si propone di aumentare la sicurezza delle terapie e la consapevolezza delle decisioni cliniche nei momenti più critici.

Il congresso avrà anche una dimensione interattiva e partecipativa, attraverso momenti di confronto tra professionisti provenienti da diverse regioni e scuole mediche, con l’obiettivo di condividere esperienze, buone pratiche e modelli organizzativi vincenti. In questo contesto, sarà favorita la costruzione di reti professionali, con l’intento di promuovere una collaborazione continuativa anche al di fuori dell’evento.

Il confronto diretto tra operatori della sanità d’emergenza si configurerà come una risorsa preziosa per individuare soluzioni concrete alle criticità quotidiane dei pronto soccorso italiani. L’emergenza-urgenza, infatti, è uno degli ambiti che più risente della pressione sui servizi sanitari, richiedendo un continuo aggiornamento e un coordinamento efficace tra le diverse figure professionali coinvolte.

La partecipazione al congresso rappresenta un’opportunità formativa rilevante anche per i giovani medici in formazione, che potranno accedere a contenuti teorici di alto livello e, al tempo stesso, confrontarsi con i problemi reali della professione. In un contesto sanitario che cambia rapidamente, acquisire capacità operative e una solida preparazione multidisciplinare diventa essenziale per garantire risposte adeguate alle urgenze cliniche.

La medicina d’urgenza, come sottolineano gli organizzatori dell’evento, non può più essere considerata una branca isolata: è diventata un nodo cruciale dell’intero sistema sanitario. Per questo motivo, la formazione continua dei professionisti e il costante aggiornamento delle pratiche cliniche sono elementi imprescindibili per migliorare la qualità delle cure e ridurre i margini di errore nei momenti più delicati.

Durante il congresso si discuterà anche della necessità di riformare i modelli organizzativi dei pronto soccorso, con un focus sulle esigenze strutturali, sul personale e sulla digitalizzazione dei processi. Le proposte che emergeranno dal confronto tra i partecipanti potranno fornire indicazioni utili a livello nazionale, in vista di un potenziamento del sistema dell’emergenza.

L’iniziativa di ITEMS si inserisce, dunque, in un percorso di crescita e riflessione comune sul futuro del pronto soccorso italiano, con l’ambizione di delineare una visione moderna e condivisa della medicina d’urgenza, capace di rispondere con efficacia ai bisogni emergenti della popolazione.

Calendarietto evento

Luogo: Assisi (PG)

Titolo evento: V Congresso Nazionale ITEMS

Date: Venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025

Focus: Futuro dei pronto soccorso e medicina d’urgenza

Partecipanti attesi: Medici, infermieri, studenti in formazione

Organizzazione: Società scientifica ITEMS

Con questo congresso, Assisi diventa per due giorni il centro del dibattito nazionale sull’urgenza medica, offrendo contenuti formativi avanzati e uno spazio di riflessione necessario per chi ogni giorno opera in prima linea.