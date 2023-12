CCMotorday, Assisi Svalvolati: pranzo di Natale all’insegna della generosità

CCMotorday – Domenica 17 dicembre, presso la Trattoria del Tramonto infinito di Marsciano, si è svolto un evento ormai tradizionale: il pranzo di Natale dei Soci del CCMotorday – Sezione Assisi Svalvolati. Questo motoclub, composto da carabinieri e amici a loro affezionati, ha celebrato la sua quattordicesima edizione di questo evento natalizio.

Davanti a numerosi soci tesserati, il Presidente Nazionale del CCMotorday, Danilo Franculli, e il Vicepresidente Nazionale, Nazzareno Migliosi, hanno proceduto alla consegna delle donazioni realizzate con i fondi raccolti durante gli eventi benefici del 2023. All’evento era presente anche il Presidente della Croce Rossa del Comitato di Bastia Umbra, Arcangelo Cellini, e il Direttore della Cooperativa Controvento, Paolo Bartoccioni.

Il CCMotorday, che conta 15 sezioni sparse sul territorio italiano e 1200 tesserati appassionati di moto e moto turismo, ha dimostrato ancora una volta la sua forte volontà di fare beneficienza. Solo quest’anno, la Sezione Assisi ha raccolto quasi 5.000 euro di fondi. Questi fondi sono stati utilizzati per fornire nuovi materiali, tra cui manichini per bls e borse di primo intervento attrezzate, alla Croce Rossa di Bastia Umbra. Questa organizzazione è sempre molto attiva sul territorio di Bastia Umbra e anche in Perugia.

Ma la generosità del CCMotorday non si è fermata qui. Quest’anno, per la prima volta, il club ha deciso di aiutare una casa famiglia, in particolare quella gestita dalla Cooperativa Controvento. Sempre attenti alle esigenze dei più bisognosi, in particolare delle madri e dei loro piccoli, i membri del club hanno donato due asciugatrici per venire incontro alle esigenze della comunità. Inoltre, hanno provveduto all’acquisto di un televisore e di doni natalizi per i 15 ragazzi ospiti della casa famiglia.

Questi doni verranno consegnati dai Babbi Natale in moto degli Svalvolati domenica 24 dicembre. Questa iniziativa dimostra l’impegno del CCMotorday nel contribuire alla comunità locale, portando un po’ di gioia durante le festività natalizie.