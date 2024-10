Compleanno di Davide Piampiano: una giornata di donazioni

L’11 ottobre segna il 26° compleanno di Davide Piampiano, un giovane la cui memoria continua a ispirare la comunità. Per onorare la sua vita, il Comitato a lui dedicato ha organizzato una giornata speciale dedicata alla donazione di sangue. Durante la mattinata, ben 25 donatori hanno partecipato all’iniziativa, tra cui 6 nuovi donatori.

L’importanza della donazione di sangue è evidente: ogni donazione ha il potenziale di salvare fino a tre vite, fornendo supporto in situazioni di emergenza, interventi chirurgici e trattamenti per malattie croniche. Questa iniziativa non solo ha celebrato il compleanno di Davide, ma ha anche sottolineato il suo impegno verso la solidarietà e il benessere degli altri.

Il Dott. Nicola Buonora, dirigente medico della Usl locale, ha partecipato all’evento portando i saluti dell’ente sanitario. L’AVIS comunale di Assisi ha espresso la propria gratitudine al Comitato Piampiano, in particolare alla famiglia di Davide, composta da Catia, Valeria e Antonello. La loro forza e resilienza sono un esempio di come una comunità possa unirsi, anche in presenza di un grande dolore, per contribuire a un bene comune.

L’evento ha ricevuto anche il riconoscimento dell’AVIS Nazionale, rappresentata dal VicePresidente Vicario Fausto Aguzzoni e dal Presidente dell’AVIS Regionale Umbria, Avv. Enrico Marconi, presenti in città per il G7 sull’inclusione e disabilità, che si terrà il 14 ottobre. Le due figure hanno espresso la loro ammirazione per l’iniziativa, sottolineando come la forza e la positività possano emergere anche in seguito a un dolore profondo, con l’obiettivo di trovare strade comuni per aiutare le persone fragili e in difficoltà.

All’incontro ha partecipato anche il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Avv. Massimo Rolla, il quale ha evidenziato l’importanza di creare una rete tra le associazioni. Anche se le loro finalità possono apparire diverse, tutte lavorano quotidianamente per il bene delle persone.

Donare sangue è un atto naturale e benefico, che non solo migliora la vita degli altri, ma arricchisce anche chi compie il gesto. Per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della donazione, è possibile contattare il numero Whatsapp 353.4313217 per ricevere informazioni e assistenza.

L’iniziativa non è solo un tributo a Davide, ma un richiamo all’azione per la comunità, incoraggiando tutti a partecipare attivamente al miglioramento della salute e del benessere collettivo. In un mondo in cui il bisogno di solidarietà e aiuto reciproco è sempre più urgente, eventi come questo offrono un’opportunità preziosa per unire le forze e fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.