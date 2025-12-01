Cordoglio ad Assisi per la scomparsa della madre di Stefania Proietti

Vicino alla presidente umbra il sostegno della comunità assisana

La città di Assisi si è stretta attorno alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, colpita dalla perdita della madre Bruna, scomparsa nelle ultime ore. La notizia ha suscitato immediata commozione e ha spinto il sindaco Valter Stoppini a esprimere, a nome dell’intera amministrazione comunale, un messaggio di vicinanza e solidarietà.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’intera comunità assisana si senta partecipe del dolore della presidente, ricordando il forte legame familiare che la univa alla madre. Stoppini ha rimarcato la propria esperienza personale di lutto recente, evidenziando la difficoltà di affrontare una perdita così significativa, soprattutto per chi, come Proietti, è figlia unica e ha sempre condiviso un rapporto intenso con la madre.

Il cordoglio si è esteso anche al padre Bruno e ai familiari, con un sentimento diffuso di affetto e sostegno. La città, attraverso le istituzioni e la cittadinanza, ha voluto manifestare la propria presenza concreta, ribadendo che la presidente non sarà sola in questo momento di dolore.

La scomparsa di Bruna, cittadina assisana molto conosciuta e stimata, ha lasciato un segno profondo nella comunità. La vicinanza espressa dalle istituzioni locali rappresenta un gesto di unità e di partecipazione collettiva, volto a rafforzare il senso di comunità e a testimoniare l’importanza dei legami umani nei momenti di prova.

Il messaggio del sindaco si inserisce in un contesto di grande rispetto e sobrietà, con parole che hanno voluto trasmettere non solo la formalità delle condoglianze istituzionali, ma anche la sincerità di un sentimento condiviso. Assisi, città di spiritualità e solidarietà, ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di farsi comunità viva e presente, capace di sostenere chi è chiamato a portare il peso di una perdita familiare.