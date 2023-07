Design e disabilità, corsi laurea per progettazione ad hoc

Design e disabilità – La bellezza diventa strumento di inclusione sociale nel mondo della progettazione grazie al corso di studi magistrale in ‘Design per la vita del pianeta – Planet Life Design‘. Questo ambizioso progetto, promosso dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha coinvolto l’Istituto Serafico di Assisi, Centro d’eccellenza per la riabilitazione di ragazzi con disabilità grave e gravissima. L’obiettivo è quello di formare designer specializzati nel design applicato alla risoluzione dei problemi emergenti e nella progettazione di scenari complessi, intelligenti e sostenibili per definire nuove modalità di vita sul pianeta.

Il corso di studi, guidato dalla professoressa Benedetta Terenzi, docente di Design for Emergency, ha visto la partecipazione di studenti impegnati a sviluppare proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze delle persone con disabilità, grazie all’apporto tecnico ed esperienziale dell’Istituto Serafico. Il focus si è concentrato sulla creazione di prodotti di design, come il ‘letto abitacolo’ Safegram e abbigliamento protettivo, che non solo garantiscono sicurezza e funzionalità ma rispecchiano il concetto di bellezza e estetica.

La prof.ssa Terenzi spiega: “Il designer che uscirà da questo percorso sarà consapevole, responsabile ed evoluto, in grado di inserirsi nel contesto economico e prodotto nell’immediato, spendendo una preparazione fondata sulle richieste attuali, in linea con le direttive europee”.

Francesca Di Maolo, la Presidente dell’Istituto Serafico, sottolinea l’importanza di prendersi cura delle persone con disabilità non solo attraverso ambienti sicuri, ma anche tramite oggetti e vestiti che siano belli e funzionali. L’attenzione al design permette di aprire nuove ‘finestre’ che la disabilità ha chiuso, creando ponti verso giustizia e inclusione sociale.

L’Istituto Serafico di Assisi invita a sperimentare e progettare, affinché la progettazione diventi uno strumento di benessere e miglioramento della qualità della vita, contribuendo a costruire una società più inclusiva.