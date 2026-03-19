Economia europea tra sviluppo e pace al centro dell’incontro

Riflessioni e analisi nella Sala della Conciliazione di Assisi

Si terrà sabato 21 marzo alle ore 17 nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi il meeting promosso dal Lions Club Assisi dedicato al tema “Europa tra sviluppo sostenibilità e pace nella prospettiva del messaggio francescano”, un confronto che assume particolare rilievo alla luce delle tensioni internazionali e delle trasformazioni economiche in corso. L’appuntamento rientra nel programma dell’annata lionistica del Club, orientato a valorizzare l’attualità del pensiero di San Francesco nell’anno degli ottocento anni della morte del Santo.

Un confronto sul ruolo dell’Europa nel nuovo scenario globale

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e con l’introduzione di Michelangelo Ceccarelli del Lions Club Assisi, che delineerà il quadro generale entro cui si muoverà la discussione. La tavola rotonda, moderata da Valentina Antonelli, riunirà figure provenienti da ambiti diversi ma complementari, chiamate a offrire una lettura articolata delle sfide che l’Europa si trova ad affrontare.

Al dibattito parteciperanno gli europarlamentari Marco Squarta e Marco Tarquinio, impegnati a livello comunitario su dossier che intrecciano sicurezza, politiche economiche e sostenibilità. La loro presenza consentirà di approfondire il ruolo delle istituzioni europee nella gestione delle crisi e nella definizione di strategie comuni per uno sviluppo equilibrato.

Giornalisti e analisti per interpretare le tensioni internazionali

Accanto ai rappresentanti politici interverranno i giornalisti Francesca Roma Elisei e Gerardo Greco, chiamati a offrire una lettura critica del contesto mediatico e geopolitico. Le loro analisi permetteranno di comprendere come i conflitti in corso, le dinamiche energetiche e le trasformazioni economiche influenzino la percezione pubblica e la capacità dell’Europa di agire come attore unitario.

Il confronto tra prospettive istituzionali e giornalistiche punta a restituire un quadro completo, capace di intrecciare dati, esperienze e interpretazioni, con l’obiettivo di individuare possibili traiettorie di stabilità e cooperazione.

Il messaggio francescano come chiave di lettura contemporanea

A concludere l’iniziativa sarà mons. Domenico Sorrentino, Amministratore Apostolico delle Diocesi di Assisi e Foligno, che offrirà una riflessione sul valore del messaggio francescano come bussola per affrontare le tensioni del presente. La sua analisi si concentrerà sulla necessità di un approccio fondato su dialogo, responsabilità e cura del bene comune, principi che possono orientare tanto le politiche economiche quanto le relazioni internazionali.

L’incontro rappresenta un momento di approfondimento che unisce dimensione civile, culturale e spirituale, proponendo Assisi come luogo di confronto e costruzione di visioni condivise in un periodo segnato da incertezze e cambiamenti rapidi.