Editoria tattile: ad Assisi il concorso per libri inclusivi

Il Serafico ospita la sfida creativa per la lettura cieca
ASSISI, 11-03-2026– Fino al prossimo 30 marzo restano aperte le iscrizioni per l’ottava edizione di “Tocca a te!”, la competizione nazionale dedicata alla realizzazione di opere editoriali progettate per chi non può vedere. L’iniziativa è promossa dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi insieme alla Fondazione Robert Hollman e trova il suo epicentro logistico e valoriale presso l’Istituto Serafico di Assisi. L’obiettivo è stimolare la produzione di prototipi che non siano semplici traduzioni di testi esistenti, ma veri e propri oggetti artistici capaci di restituire tridimensionalità a una storia.
Partecipare a questa iniziativa significa confrontarsi con una progettualità che deve bilanciare estetica, solidità e funzione pedagogica. Designer, illustratori, docenti e semplici appassionati sono invitati a concepire volumi destinati alla fascia d’età compresa tra zero e dodici anni. Questi strumenti non usano solo il codice Braille, ma sfruttano la grammatica dei materiali: carte vellutate, tessuti ruvidi, rilievi plastici e cuciture diventano i codici per descrivere paesaggi, volti o concetti astratti. La selezione premierà diverse eccellenze, focalizzandosi su categorie specifiche che spaziano dal miglior libro didattico alla produzione artistica pura, senza dimenticare i progetti nati direttamente all’interno dei laboratori scolastici.
Le giornate del 18 e 19 aprile rappresenteranno il momento conclusivo di questo percorso di inclusione. Durante questo fine settimana, le sale dell’istituto assisiate ospiteranno una esposizione collettiva di tutti i modelli presentati, offrendo uno spaccato unico sulla creatività messa al servizio del sociale. Non si tratterà soltanto di una cerimonia di premiazione, ma di un vero e proprio simposio internazionale. Esperti di didattica speciale e professionisti dell’accessibilità si riuniranno infatti per discutere nuove metodologie per l’abbattimento delle barriere cognitive e fisiche. In questo contesto, il libro smette di essere solo carta e diventa un presidio di libertà che garantisce il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Investire in queste produzioni editoriali significa dare concretezza al diritto inalienabile alla cultura in condizioni di parità assoluta. La partecipazione collettiva a questo bando rafforza l’idea che la conoscenza debba essere un’esperienza totale, capace di accogliere ogni diversità funzionale. I libri tattili si configurano come ponti tra mondi paralleli, permettendo al bambino cieco e a quello vedente di condividere la medesima suggestione immaginifica. Seguendo la filosofia rodariana, la fantasia non è intesa come una distrazione dalla realtà, ma come il mezzo più efficace per comprenderla profondamente. Attraverso il tocco, la pagina si trasforma in una scultura narrativa che educa al riconoscimento dell’altro e alla complessità del reale.
Per concorrere ai premi messi in palio, i partecipanti dovranno inviare i propri lavori originali entro i termini prestabiliti, assicurandosi che i materiali scelti siano resistenti all’usura e sicuri per la manipolazione infantile. La giuria valuterà la coerenza narrativa e l’efficacia della resa tattile, premiando l’innovazione nelle tecniche di rilegatura e nell’uso dei contrasti materici. In questo modo, l’ingegno dei singoli concorrenti si mette a disposizione di una comunità vasta, trasformando l’arte della mano in una risorsa collettiva per l’educazione inclusiva contemporanea.
