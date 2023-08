Emozionante festa per i 101 anni di nonno Gino a Petrignano

Emozionante festa per i 101 – Un momento di grande gioia e affetto si è vissuto a casa Cirimbilli a Petrignano, dove si è festeggiato il 101° compleanno di Gino. Questo speciale evento ha radunato l’amata famiglia, tra cui il figlio Carlo, la nuora Patrizia, la nipote Niuska e gli adorati pronipoti Nicolò e Amalia.

Nonno Gino ha accolto tutti con entusiasmo, creando un’atmosfera di allegria. Insieme, hanno ripercorso i ricordi della grande festa organizzata dalla famiglia in occasione del suo centenario. Nel cuore di Gino vivono ancora le memorie della seconda guerra mondiale, un periodo difficile in cui tanti giovani, come lui, tornarono a casa a piedi. Questi ricordi rappresentano un prezioso pezzo di storia e testimonianza di tempi passati.

Ma non è solo il passato a far parte della vita di nonno Gino. Il suo cuore batte anche per la squadra del cuore, la Juventus, che continua a seguire con appassionato entusiasmo. Questa fede calcistica è una parte integrante della sua identità.

L’amore e la gioia che nonno Gino condivide con la sua famiglia e i suoi amici sono un vero toccasana per l’intera comunità di Petrignano. La sua vitalità e il suo spirito positivo sono un esempio luminoso per tutti.

In occasione di questo importante traguardo, auguri affettuosi a nonno Gino! Grazie per il suo sorriso contagioso e la sua energia, che sono un vero regalo per chi ha la fortuna di conoscerlo. Che i prossimi giorni siano altrettanto meravigliosi e pieni di felicità.

A fare gli auguri a casa di Cirimbilli è arrivato il sindaco Stefania Proietti,