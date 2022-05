Chiama o scrivi in redazione

Fare squadra in famiglia Assisi, primo family building progetto Stargate

Sabato 28 e domenica 29 maggio, negli spazi della struttura Torrenova, due giorni di incontro, confronto, attività laboratoriali espressive e creative. Coinvolti 7 nuclei familiari, con 12 adulti e 10 bambini delle classi 1^ e 2^ della scuola elementare di Ospedalicchio, che fa capo alla Direzione didattica statale di Bastia Umbra

Due giorni di condivisione per “fare squadra” in famiglia: si terrà sabato 28 e domenica 29 maggio, negli spazi della struttura Torrenova di Assisi, il primo family buildingpromosso dall’Aps Piccoli gesti all’interno del progetto Stargate – Passaggio al futuro selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato da Cesvol Umbria.

Foto di Pexels da Pixabay

Un intero fine settimana in uno “spazio protetto”, che vedrà partecipare 7 nuclei familiari (12 adulti e 10 bambini delle classi 1^ e 2^ della scuola elementare di Ospedalicchio, che fa capo alla Direzione didattica statale di Bastia Umbra). L’iniziativa, che verrà poi replicata a partire dall’autunno in altri 9 fine settimana per tutta la durata di Stargate, sarà coordinata dagli operatori di Piccoli gesti – psicologi, psicoterapeuti, arteterapeuti, educatori, counselor – e si svilupperà attraverso momenti di incontro, confronto, attività laboratoriali espressive e creative.

Stargate – Passaggio al futuro. Il progetto

Orientare le scelte e i passaggi fondamentali del percorso scolastico dei bambini e ragazzi attraverso una serie di azioni che coinvolgono anche le famiglie e tutta la comunità educante, per supportare i più piccoli nelle proprie scelte di vita senza più paura dei cambiamenti. È questa la finalità del progetto Stargate – Passaggio al futuro, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato da Cesvol Umbria e realizzato con il coinvolgimento di un’ampia rete di partner, che si svilupperà nei territori del Trasimeno e dell’Assisano (Zone sociali n.3 e n.5 della Regione Umbria) fino all’agosto 2023. Laboratori, incontri, momenti formativi, fino alla realizzazione di una Game App in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano, con circa 1300 giovani studenti di vario grado che parteciperanno attivamente al progetto e un centinaio di nuclei familiari coinvolti, grazie a un budget complessivo di circa 460 mila euro, di cui circa 400 mila finanziati da Con i Bambini e il resto cofinanziato dai vari partner del progetto.