Il 24 aprile Marcia straordinaria PerugiAssisi, una raccolta fondi

Per manifestare contro la guerra in Ucraina, la strage di civili e la sempre più preoccupante escalation bellica, gli organizzatori della Marcia della pace e della fraternità Perugia Assisi lanciano un’edizione straordinaria che si terrà domenica 24 aprile.

Fonte Ufficio Stampa

GoFundMe

“Dal 24 febbraio la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Ogni giorno di guerra in più vuol dire più massacri, più devastazioni, più sofferenze per donne e uomini, bambini e anziani. Per questo dobbiamo fare l’impossibile per fermarla!”. Scrive così Tavola della Pace su GoFundMe che ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese dell’organizzazione della manifestazione.

“Per fermare la guerra e la sua escalation deve crescere un grande movimento di cittadini per la pace. Deve crescere dal basso, in ogni quartiere, in ogni città, in ogni scuola, in ogni luogo di lavoro”.

Tavola della Pace, a cui aderiscono centinaia di associazioni, gruppi, cittadini ed Enti Locali, rappresenta un punto di riferimento e un luogo di confronto nell’impegno per la pace e la solidarietà.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/ perugiassisi2022