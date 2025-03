Lina Berellini: nuovo Giusto tra le Nazioni in Umbria

Cerimonia di consegna dell’onorificenza l’11 marzo ad Assisi

Un nuovo Giusto tra le Nazioni per l’Umbria è stato riconosciuto dallo Yad Vashem. La cerimonia ufficiale per la consegna dell’onorificenza alla memoria di Lina Berellini si terrà lunedì 10 marzo, alle 10:30, presso il Museo della Memoria di Assisi, in piazza del Vescovado 3. L’evento è organizzato dal Museo della Memoria Assisi 1943-1944 e dall’Ambasciata di Israele in Italia.

Nel Museo della Memoria di Assisi sono già ricordati diversi individui che, con azioni eroiche, hanno salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi, monsignor Giuseppe Placido Nicolini, don Aldo Brunacci, padre Rufino Niccacci, Luigi e Trento Brizi, suor Giuseppina Biviglia, suor Ermella Brandi, don Federico Vincenti e Gino Bartali. Lina Berellini, originaria di Valfabbrica e poi residente in Assisi, è stata riconosciuta per aver protetto i fratelli Fiorella e Sergio Calef dalla persecuzione antiebraica e dalla deportazione durante gli anni della guerra, mentre lavorava come bambinaia a Perugia.

Il riconoscimento verrà consegnato ai familiari di Lina Berellini durante la cerimonia, alla quale parteciperanno anche i fratelli Calef e rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose.