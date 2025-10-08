Sindaco di Betlemme partecipa alla Marcia e invita alla pace concreta

Il sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, sarà ad Assisi il 10 ottobre prossimo per un significato evento dedicato alla pace. Ricevuto dal sindaco Valter Stoppini, Canawati porterà una testimonianza preziosa partecipando alla Marcia per la Pace e prenderà parte a una cerimonia in Piazza del Comune alle 22:00 accanto al simbolico “Fuoco della Pace”. Questo fuoco resterà acceso senza interruzioni fino a domenica, un segnale forte che vuole richiamare il mondo alla necessità di solidarietà, dialogo e convivenza pacifica.

Stoppini ha sottolineato l’importanza dello stretto legame tra Assisi e Betlemme, già gemellate dal 1989, evidenziando come la visita del sindaco evidenzi l’urgenza di riunire popoli attraverso la fratellanza. La speranza si concentra su negoziati in corso in Egitto che potrebbero portare a una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina, auspicando il riconoscimento di due Stati e due popoli.

Il “Fuoco della Pace” è promosso da numerose associazioni locali e sostenuto dal Comune e dalla Diocesi di Assisi, che lo vedranno ardere giorno e notte con la partecipazione di volontari laici e religiosi, cittadini e rappresentanti delle istituzioni per costruire un momento di riflessione collettiva. Su questo sfondo di condivisione, il 10 ottobre verrà inoltre esposta una fotografia realizzata da studenti assisani, vincitori del concorso indetto dall’AVIS, per sensibilizzare sul tema della pace in Terra Santa.

L’iniziativa testimonia un forte impegno civico e spirituale, promosso con il coinvolgimento di tutta la comunità locale, per alimentare la speranza di un futuro pacifico e solidale tra popoli storicamente divisi.