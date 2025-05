Riapre lo storico Bar del Pincio grazie a una raccolta fondi

Next Entertainment guida il progetto con Comune e cittadini

Riapre lo storico – Il Bar del Pincio di Assisi si prepara a tornare alla vita. Lo storico chiosco situato all’interno del parco del Pincio sarà al centro di un progetto di riqualificazione promosso da Next Entertainment, associazione locale impegnata nella valorizzazione culturale e sociale del territorio. In collaborazione con il Comune di Assisi e con il Comitato civico per il Pincio, l’iniziativa punta a restituire alla cittadinanza un luogo simbolico, da tempo in stato di abbandono.

L’obiettivo dell’intervento è dare nuova vita al chiosco attraverso una serie di interventi strutturali e funzionali. Per finanziare il progetto, è stata avviata una raccolta fondi rivolta a tutta la comunità. Il denaro raccolto verrà destinato alla ristrutturazione dell’edificio, all’allestimento dell’area esterna e all’installazione degli impianti necessari per il pieno funzionamento dell’attività di somministrazione.

Riapre lo storico

Il chiosco del Pincio è da sempre considerato un punto di riferimento per gli abitanti della città e un luogo di aggregazione per giovani e famiglie. La sua riapertura rappresenta, dunque, non solo un recupero fisico di uno spazio urbano, ma anche un’operazione simbolica di rigenerazione sociale. Il progetto prevede la completa riqualificazione della struttura, con interventi sugli impianti elettrici e idraulici, la predisposizione di un’area dedicata agli eventi e l’arredamento dell’ambiente esterno in linea con lo stile del parco.

Next Entertainment, associazione nata con l’intento di rinnovare l’identità culturale giovanile di Assisi, ha ampliato negli anni il proprio raggio d’azione, affiancando all’organizzazione di eventi musicali anche iniziative di carattere sociale e urbano. La gestione del chiosco rientra in questa visione, mirata a creare nuove opportunità di incontro e condivisione attraverso spazi accessibili e accoglienti.

Il progetto ha ricevuto il sostegno istituzionale del Comune di Assisi, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa e ha avviato un dialogo costante con l’associazione promotrice e il comitato civico del quartiere. L’obiettivo comune è quello di restituire alla città un luogo storico, senza snaturarne l’identità, ma adattandolo alle esigenze contemporanee. Gli interventi previsti verranno realizzati nel rispetto della conformazione architettonica originaria, con attenzione all’inserimento armonico nel contesto del parco.

La raccolta fondi, attualmente in corso, punta al coinvolgimento diretto dei cittadini. Chiunque voglia contribuire potrà farlo con una donazione libera. I fondi raccolti saranno destinati, nello specifico, all’acquisto di impianti audio per eventi dal vivo, all’arredo dello spazio esterno con tavoli, sedute e ombrelloni, alla ristrutturazione dell’edificio, alla messa a norma degli impianti per l’attività di bar e all’allestimento di decorazioni e materiali utili a rendere il luogo più accogliente.

L’iniziativa ha già raccolto numerose adesioni e manifestazioni di interesse da parte della cittadinanza. A testimonianza dell’importanza del progetto, è prevista l’organizzazione di un aperitivo esclusivo di ringraziamento riservato a tutti coloro che parteciperanno alla raccolta fondi con una donazione. Un gesto simbolico che vuole rafforzare il senso di comunità e riconoscere il contributo di ciascuno alla riuscita dell’iniziativa.

Il rilancio del Bar del Pincio rappresenta un tassello di un progetto più ampio di recupero degli spazi pubblici e di promozione della socialità a livello locale. In un’epoca in cui molte aree urbane soffrono di degrado e disuso, la scelta di restituire vita a un luogo emblematico come il chiosco del Pincio è significativa. La partecipazione dei cittadini, unita al supporto delle istituzioni e al lavoro delle associazioni del territorio, può diventare la chiave per una rigenerazione concreta e condivisa.

La rinascita del chiosco non si limita a un intervento edilizio: l’intento è quello di creare un luogo aperto e dinamico, dove cultura, musica e socialità possano incontrarsi quotidianamente. La gestione dello spazio sarà orientata a una programmazione varia e inclusiva, capace di intercettare diverse fasce di pubblico, con un’attenzione particolare alle esigenze dei giovani.

Con il progetto in corso, il parco del Pincio potrebbe dunque tornare ad essere un centro pulsante della vita cittadina, uno spazio di relax e cultura, dove ritrovare il piacere dello stare insieme in un contesto suggestivo e accogliente. Il chiosco rinnovato si candida a diventare nuovamente un simbolo della città e della sua capacità di rinnovarsi partendo dalle proprie radici.