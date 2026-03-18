Torchiagina rinnova la sua Pro Loco: eletto il nuovo direttivo

Leonardo Bertolini guida l’associazione in un triennio ricco di progetti a Torchiagina

Metadescription: La Pro Loco di Torchiagina rinnova il direttivo 2026-2028 guidato da Bertolini, con eventi e iniziative culturali attese dal paese.

Parola chiave principale: Pro Loco

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Un nuovo corso per la Pro Loco di Torchiagina

La Pro Loco di Torchiagina avvia una nuova fase della propria storia con l’elezione del Consiglio direttivo per il triennio 2026–2028. Alla guida dell’associazione è stato confermato Leonardo Bertolini, che assume il ruolo di presidente con l’obiettivo di rafforzare l’impegno culturale, sociale e aggregativo che da oltre cinquant’anni contraddistingue la vita del paese.

Affiancato dal vicepresidente Gregorio Roviglioni e dal segretario Benedetto Bellini Baldella, Bertolini guiderà un team composto da figure storiche e nuove leve. I cassieri Chiara Grasselli e Sergio Cagliesi cureranno la gestione finanziaria, mentre i consiglieri Roberto Roviglioni, Matteo Vescovi, Luciana Lucaroni, David Pastorelli e Carlo Cioccoloni contribuiranno con idee e progetti innovativi. Il collegio dei revisori dei conti vede la presenza di Paolo Pastorelli e Walter Fiorucci, mentre i probiviri Andrea Casagrande, Giuseppe Casagrande e Nicola Apostolico garantiranno il rispetto delle norme associative.

“La Pro Loco è uno dei luoghi in cui una comunità si riconosce davvero, si sente unita – ha dichiarato Bertolini –. Il nostro impegno è custodire il patrimonio storico e culturale, continuando a coinvolgere tutti i cittadini, valorizzando amicizia, volontariato e amore per Torchiagina.”

Cinquant’anni di impegno culturale e sociale

Fondata nel 1972, la Pro Loco rappresenta un pilastro della vita comunitaria di Torchiagina. Nel corso degli anni l’associazione ha promosso iniziative capaci di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo decine di volontari e soci appassionati.

Tra gli eventi più attesi figura la storica sagra estiva, che ogni anno trasforma il paese in un centro di festa e aggregazione. La manifestazione, organizzata a partire dall’ultimo venerdì di luglio, offre dieci giorni di concerti, spettacoli, degustazioni e attività ricreative che attirano residenti e visitatori.

Oltre alla sagra, la Pro Loco ha sviluppato un calendario ricco di eventi culturali e sociali: mostre d’arte e pittura, raduni di auto d’epoca, e iniziative benefiche con donazioni a favore di associazioni locali e nazionali. Questo impegno costante ha permesso all’associazione di diventare un punto di riferimento per il territorio, valorizzando la storia e le tradizioni del paese.

Verso un futuro partecipativo e inclusivo

Il nuovo Consiglio direttivo intende consolidare i risultati ottenuti, rafforzando la partecipazione dei cittadini e dei soci. Le prossime iniziative saranno progettate con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale, promuovere il volontariato giovanile e sostenere la coesione sociale.

Il triennio 2026–2028 sarà caratterizzato da un approccio dinamico, volto a incrementare la visibilità dell’associazione, ampliare i contatti con enti e realtà locali, e garantire continuità alle attività che hanno reso la Pro Loco un simbolo di Torchiagina. Bertolini e il suo team puntano a mantenere vivo il dialogo con la comunità, assicurando che ogni progetto rifletta le esigenze e le aspirazioni dei cittadini.

Radici profonde e comunità unita

La storia della Pro Loco di Torchiagina dimostra come una piccola associazione possa diventare motore di coesione sociale. Grazie alla dedizione dei volontari e alla partecipazione dei soci, l’associazione ha costruito un’identità solida, capace di valorizzare le tradizioni, promuovere la cultura e creare legami duraturi tra le persone.

Con il rinnovo del direttivo e la conferma di Leonardo Bertolini alla presidenza, la Pro Loco si prepara a un triennio ricco di iniziative, confermando il suo ruolo centrale nella vita del paese e garantendo continuità a oltre cinquant’anni di storia.