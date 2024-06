Ultimi giorni per sostenere le missioni francescane con il cuore

La ventiduesima edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco“, una maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi, sta per giungere al termine. Quest’anno, fino al 30 giugno, la maratona sostiene 22 progetti in 11 paesi, tra cui l’aiuto alla Terra Santa, un’area che continua a soffrire a causa della guerra che sta devastando il suo territorio.

La popolazione di Betlemme, sebbene distante dai bombardamenti, è vittima delle conseguenze di una guerra che ha portato ad una grave crisi del turismo, soprattutto di natura religiosa. Questo rappresenta una risorsa molto importante per i cristiani, che stanno quindi subendo le conseguenze dirette e indirette della guerra, tra cui la perdita del lavoro. L’80% degli artigiani, infatti, lavora grazie al turismo.

In questo momento, il tasso di disoccupazione tra i giovani cristiani è al 72% e i tempi di percorrenza delle strade che portano a Betlemme sono più che raddoppiati a causa dei numerosi check point e delle chiusure alla maggior parte della popolazione. In questo contesto, la Chiesa sta facendo il possibile per sostenere quanti hanno perso il lavoro a causa della guerra.

I progetti per la Terra Santa promossi dai frati del Sacro Convento di Assisi sono portati avanti sul campo dal Patriarcato latino di Gerusalemme, guidato dal Card. S.Em. Pierbattista Pizzaballa. Nella Striscia di Gaza saranno forniti aiuti umanitari come acqua potabile, cibo, farmaci, latte in polvere e prodotti per l’infanzia.

A Betlemme saranno aiutati i nuovi poveri, cioè coloro che hanno perso il lavoro a causa della guerra in corso tramite buoni pasto, farmaci salvavita, visite mediche gratuite e il reinserimento lavorativo.

La Comunità dei frati del Sacro Convento ringrazia tutti coloro che hanno contribuito fino a questo momento alla campagna e lancia un ultimo appello per dare sostegno a quanti si trovano in difficoltà in Italia e nel mondo. Sarà possibile sostenere la gara benefica di Con il Cuore fino a domenica 30 giugno con un sms o una chiamata da telefono fisso al 45515, tramite il sito www.conilcuore.info o tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a “Francesco d’Assisi un uomo, un fratello” – IT64R0200838278000103746115.

Sostieni Con il Cuore, nel nome di Francesco di Assisi: dal 1° al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.