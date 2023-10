Una Rosa per Norma Cossetto: Il Comitato 10 Febbraio Depone Fiori

Una Rosa per Norma Cossetto – Il 5 ottobre, una delegazione del Comitato 10 Febbraio di Assisi ha compiuto un gesto di memoria e rispetto, deposto un mazzo di fiori presso la targa posta nei giardini intitolati a Norma Cossetto, situati in via Martiri delle Foibe a Santa Maria degli Angeli.

L’evento, noto come “Una Rosa per Norma Cossetto” è stato promosso dal Comitato 10 Febbraio nazionale ed è giunto quest’anno alla sua quinta edizione, ottenendo un crescente successo con la partecipazione di ben 345 iniziative in tutta Italia.

Ottant’anni sono trascorsi da quel tragico ottobre del 1943 in cui Norma Cossetto pagò con la vita la sua profonda fede nell’Italia. Fu sequestrata, torturata, violentata e, purtroppo, gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani, oggi situata in territorio croato. Questo orribile atto fu perpetrato dai partigiani slavi nell’ambito di una strategia che mirava all’espulsione di tutti gli italiani dalle terre che per secoli avevano considerato casa loro.

La figura di Norma Cossetto, oltre a essere il principale simbolo del ricordo delle circa 13.000 vittime italiane delle foibe e dei 350.000 esuli nella propria patria, rappresenta anche tutte le donne che hanno subito violenza, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Il tema delle manifestazioni di quest’anno era “un fiore che non appassisce,” sottolineando l’intenzione di continuare a partecipare a eventi simili per ricordare e far conoscere fatti storici tragici che hanno coinvolto il nostro paese, fatti che per molti anni sono stati celati e tenuti nascosti. Il Comitato è determinato a non permettere che il bellissimo fiore della memoria appassisca, poiché la memoria storica è fondamentale per comprendere il passato e costruire un futuro migliore.