San Francesco celebrazione numismatica per otto secoli pace

La Zecca dello Stato omaggia Assisi con un conio da due euro

L’economia e la cultura si intrecciano nel nome del Poverello attraverso un’iniziativa che porta la spiritualità umbra direttamente nelle tasche dei cittadini europei. Dopo la presentazione istituzionale al MEF di Roma, il percorso celebrativo per l’ottavo centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi entra nel vivo con un atto formale di grande impatto simbolico. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha ufficialmente immesso nel circuito della circolazione ordinaria la nuova moneta da 2 euro, un pezzo destinato non solo ai collezionisti ma a chiunque utilizzi la valuta unica.

Un omaggio artistico ispirato ai grandi maestri

Il design scelto per questa emissione non è casuale ma affonda le radici nella storia dell’arte italiana. Il bozzetto che adorna la faccia nazionale della moneta trae ispirazione diretta da un affresco di Simone Martini, catturando l’essenza di un uomo che ha cambiato radicalmente la percezione del sacro nel Medioevo. La scelta di utilizzare un’iconografia classica sottolinea la volontà del Ministero dell’Economia e delle Finanze di valorizzare il patrimonio artistico nazionale, legando la modernità dello strumento monetario alla profondità della tradizione religiosa e civile.

Il significato della moneta per la comunità di Assisi

L’accoglienza nella città umbra è stata caratterizzata da una profonda partecipazione emotiva. Le istituzioni locali vedono in questo conio un veicolo straordinario per diffondere il messaggio universale di fraternità che la figura di Francesco continua a emanare a distanza di otto secoli. Non si tratta di una semplice operazione numismatica, ma di una testimonianza tangibile dell’identità di un territorio che si riconosce nei valori della pace e del dialogo interculturale. La diffusione della moneta in tutta l’area euro garantisce una visibilità internazionale senza precedenti per le celebrazioni del centenario.

Prossime tappe della collezione numismatica 2026

Il calendario delle emissioni è fitto e prevede ulteriori passaggi di rilievo per i prossimi mesi. Il focus si sposterà a breve, precisamente il 30 aprile, quando verrà presentata una moneta dal taglio insolito di 0,75 euro. Questo pezzo sarà interamente dedicato al Cantico delle Creature, l’opera che segna la nascita della letteratura italiana e che esalta il legame armonioso tra l’uomo e il creato. L’iniziativa vedrà una collaborazione d’eccezione tra l’Italia, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, confermando la dimensione globale del progetto.

Eventi e iniziative nel cuore dell’Umbria

Oltre all’aspetto monetario, il programma prevede una serie di manifestazioni che coinvolgeranno direttamente i pellegrini e i turisti presenti ad Assisi. L’obiettivo è quello di trasformare la ricorrenza in un’occasione di riflessione collettiva sulla sostenibilità e sull’etica, temi quanto mai attuali e intrinseci al pensiero francescano. La città si prepara dunque a mesi di fermento, dove la storia antica si mescola alle nuove forme di celebrazione istituzionale, mantenendo sempre al centro la potenza comunicativa di un santo che parla ancora oggi a tutte le generazioni.