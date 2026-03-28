Il ragazzo dai pantaloni rosa arriva ad Assisi con il musical

Uno spettacolo di Piparo sulla storia di Andrea ad Assisi

Il palcoscenico del Teatro Lyrick di Assisi si prepara ad accogliere un evento di profonda rilevanza artistica e sociale. Martedì 31 marzo, alle ore 21.15, debutta la nuova produzione firmata da Massimo Romeo Piparo, un’opera che trasforma in linguaggio musicale una delle cronache più toccanti degli ultimi anni.

Riflettori accesi sul bullismo al Teatro Lyrick

Inserito nel cartellone della stagione ufficiale, lo spettacolo approda in Umbria dopo il successo riscosso nella capitale, portando con sé un carico emotivo che punta a scuotere le coscienze delle nuove generazioni e delle famiglie.

L’opera si ispira alla vita di Andrea Spezzacatena, il giovane quindicenne che scelse di interrompere la propria esistenza dopo essere stato bersaglio di feroci attacchi di bullismo e cyberbullismo. La narrazione teatrale sceglie però una via innovativa, quella del juke-box musical, per affrontare un tema così complesso e doloroso. Grazie a una struttura dinamica, il racconto non si ferma alla tragedia, ma cerca di celebrare la vitalità spezzata di un adolescente, offrendo spunti di riflessione sulla tolleranza e sull’accettazione dell’altro.

Una colonna sonora italiana per un tema universale

La scelta dei brani musicali rappresenta il cuore pulsante di questo allestimento. Piparo, insieme al maestro Emanuele Friello, ha costruito una scaletta che attinge ai grandi successi della musica leggera italiana, trasformandoli in veicoli narrativi. Tra le note che risuoneranno nel teatro di Assisi, spicca il brano premiato ai Nastri d’Argento, originariamente interpretato da Arisa, insieme a successi contemporanei che spaziano da testi di grande impatto emotivo a melodie trascinanti.

Questa operazione artistica costituisce un precedente significativo nel panorama teatrale nazionale. Il lavoro di acquisizione dei diritti per la ri-esecuzione dei brani ha permesso la creazione di un formato che richiama i grandi successi internazionali, adattandoli però a una sensibilità tutta italiana. La musica diventa così il linguaggio universale capace di unire il pubblico, rendendo la storia di Andrea un patrimonio condiviso e un monito contro ogni forma di prevaricazione sociale.

Cast d’eccellenza e visione creativa

Il protagonista della serata è Samuele Carrino, che torna a vestire i panni di Andrea dopo aver interpretato lo stesso ruolo sul grande schermo. La sua performance è affiancata da nomi di rilievo come Rossella Brescia, che interpreta la madre del ragazzo con una carica di intensità rara, e Sara Ciocca. Un elemento di grande novità è la presenza di un narratore che rappresenta il protagonista all’età di 27 anni, una sorta di voce della coscienza che guida lo spettatore attraverso i ricordi e le possibilità negate.

La regia di Piparo mira a creare uno specchio della società contemporanea. L’obiettivo dichiarato non è solo l’intrattenimento, ma la creazione di un’isola felice in cui il teatro si fa strumento di educazione civica. La messa in scena si avvale di un comparto tecnico di alto livello, con coreografie studiate per enfatizzare il ritmo della narrazione e scenografie che evocano gli ambienti scolastici e domestici in cui si consuma la vicenda.

L’eredità di Andrea e il successo internazionale

La storia, tratta originariamente dal libro scritto da Teresa Manes, ha già dimostrato la sua potenza comunicativa attraverso il cinema, raggiungendo i vertici delle classifiche sulle piattaforme di streaming. Il successo dell’opera ha varcato i confini nazionali, attirando l’attenzione di produzioni estere per futuri adattamenti. La tappa di Assisi rappresenta dunque un momento fondamentale di questo percorso di sensibilizzazione, rivolto non solo al pubblico serale ma anche agli studenti attraverso le repliche mattutine programmate per le scuole del territorio.

L’attenzione ai dettagli e la cura nel trattare la materia biografica assicurano che il sacrificio del giovane protagonista non resti un episodio isolato di cronaca, ma si trasformi in una spinta al cambiamento. Il teatro diventa il luogo dove il giudizio affrettato viene sospeso, lasciando spazio alla comprensione e al rispetto della dignità individuale, valori cardine che lo spettacolo intende trasmettere con vigore e modernità.